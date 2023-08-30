У Хмельницькому рятувальники винесли 6 цуценят із ресторану, де трапилася пожежа. ВІДЕО

У Хмельницькому під час гасіння пожежі у ресторанному комплексі рятувальники врятували 6 цуценят.

Відео порятунку опублікували в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, 30 серпня о 2.40 надійшло повідомлення про пожежу в ресторанному комплексі. Коли на місце прибули пожежники, заклад та його дах були повністю охоплені вогнем.

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Під час роботи надзвичайники почули скавчання собаки. Спочатку з-під складених дров вони дістали одне цуценя, а слідом – ще п’ятьох.

Пізніше з’ясувалося, що собака, яка "охороняла" ресторанний комплекс, кілька тижнів тому народила малечу.

Під час порятунку цуценят собака бігала навколо рятувальників й спостерігала.

Вогнеборці дістали усіх шістьох пухнастиків.

Фото: ДСНС України

Пожежу ліквідовано о 03:50. Про постраждалих не повідомляють. Причину загоряння наразі встановлюють.

Нагадаємо, у Львові патрульні врятували від пожежі 5 котів.

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