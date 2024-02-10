У містечку в Франції планують заборонити використання мобільних телефонів у громадських місцях

У містечку Сен-Порт, яке розташоване на південь від Парижа, мешканці проголосували за заборону використання мобільних телефонів у громадських місцях.

Населення Сент-Порту – менше 2 тисяч осіб. Загалом у голосуванні взяли участь 277 осіб, пише The Guardian.

Новий муніципальний указ, про який мер міста Вінсент Поль-Петі оголосить в найближчі дні, зокрема містить заборону на використання телефонів та інших гаджетів під час прогулянки на вулиці, перед школами, в магазинах, кафе, ресторанах тощо. Це перший такий указ у Франції.

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Містечко також затвердило статут для сімей щодо використання гаджетів дітьми: ніяких "екранів" вранці, перед сном і під час їжі. Якщо батьки підлітків підпишуть письмову згоду не давати дитині смартфон до 15 років, мерія зобов'язується видати дитині телефон старого зразка лише для розмов.

Також, за результатами референдуму, в місті була створена "Хартія без екранів", яка зобов'язалася запропонувати молоді альтернативні заняття. Зокрема, мер містечка пообіцяв побудувати спортивний центр і кінотеатр для дітей і підлітків, щоб вони були активно зайняті і "подалі від екранів".

Однак поліцейські не можуть зупинити або оштрафувати людей за використання гаджетів, оскільки немає відповідного закону. Водночас мер називає майбутнє нововведення "спонуканням припинити використання мобільних телефонів".

Власників магазинів закликають розклеїти на вітринах оголошення про заборону використання смартфонів та просити людей дотримуватися вимоги.

"Я хочу захистити громадські місця від "вторгнення" смартфонів. Мова йде не про повну заборону всіх телефонів, а про те, щоб люди утримувалися від їх використання в громадських місцях. Це про елемент залежності від смартфонів, коли ми вже не можемо відірвати очей від екранів.

Ми будемо заохочувати бізнес не обслуговувати тих, хто використовує смартфони. Якщо вони ведуть розмову по телефону, вони можуть закінчити її надворі, а потім зайти та придбати необхідне", – пояснив мер Поль-Петі.

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Використання смартфонів у публічних місцях дедалі більше стає політичною темою у Франції. Минулого місяця президент країни Еммануель Макрон заявив, що проконсультується з науковими експертами, щоб "визначити найоптимальніше використання смартфонів" для дітей.