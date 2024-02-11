У Китаї знайшли скам'янілості вагітної жаби, якій понад 100 мільйонів років

Міжнародна група вчених виявила стародавню жабу з черевом, наповненим яйцями. Це найдавніша подібна знахідка.

У дослідженні, опублікованому в Proceedings of the Royal Society B, команда еволюційних біологів і палеонтологів стверджує, що скам’янілості жаби належать до періоду ранньої крейди – вона жила приблизно 100 мільйонів років тому, за часів динозаврів, пише Phys.

Дослідницька група відсканувала скам’янілість за допомогою комп’ютерного томографа і з’ясувала, що жаба належала до виду Gansubatrachus qilianensis. Її скелет свідчить про те, що ця земноводна не була повністю зрілою.

Попри це, вона була цілком здатною до розмноження і мала черево, повне яєць, розташованих стовпчиками, ймовірно, в яйцепроводі. Ще одне скупчення яєць було, ймовірно, в яєчнику. Таке розташування повторює репродуктивний процес сучасних жаб, у яких яйця проходять через парні яйцепроводи.

Фото: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2024)

Серед причин смерті жаби дослідники виключили старість. Також вони впевнені, що вона померла не через проблеми з джерелом води (наприклад, раптове цвітіння водоростей). А те, що в цьому районі збереглося кілька інших жаб, виключає ймовірність іншої екологічної проблеми.

Науковці припускають, що найбільш імовірною причиною смерті жаби стало удушення внаслідок дій самця або слабкість, спричинена активним спарюванням.

Попередні дослідження показали, що для запліднення яєць самці використовують амплексус – тип шлюбної поведінки, за якого він під час процесу спаровування хапає самку своїми передніми лапами, щоб не дати їй рухатися.

Сучасні самці жаби займаються амплексусом годинами, іноді днями. Цього часу достатньо, щоб самка померла від виснаження або задухи.

Нагадаємо, у Колумбії арештували жінку в аеропорту, яка хотіла вивезти 130 отруйних жаб.