В УЗ можна замовити привітання для військових, які на День закоханих будуть в дорозі: як це зробити

Провідники Укрзалізниці від вашого імені зможуть привітати захисників чи захисниць, які 14 лютого будуть в дорозі в поїзді.

"Ми трансформуємо меседж у листівку й передамо її адресатові в потрібний день і час", – повідомляють на сторінці перевізника.

Тобто якщо ви не встигнете з привітаннями особисто, за вас це зробить провідник.

Фото: Укрзалізниця

Для замовлення послуги потрібно до 21:00 12 лютого:

зайти в чат-бот Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook або Apple Messages;

натиснути кнопку "Love letter";

вказати рейс, вагон, місце, номер поїзда та дату відправки адресата;

написати слова привітання, які перекаже провідник.

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