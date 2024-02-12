У США самка ската завагітніла без самця: вчені мають дві теорії, чому це трапилося

В акваріумі Північної Кароліни (США) завагітніла самка ската. Це неабияк збентежило персонал, адже в її "помешканні" не було самця. У вчених є кілька теорій про те, як це могло статися.

Як повідомила виконавча директорка Лабораторії акваріумів і акул Team Ecco Ейпріл Сміт, доглядачі тварин запідозрили, що самка ската захворіла на рак, коли та почала набрякати. Але згодом їх зробили УЗД, яке показало вагітність, пише Business Insider.

У Лабораторії пояснюють це партеногенезом – процесом, за якого самка може виробляти ембріон нестатевим шляхом без запліднення яйцеклітини спермою.

Такий механізм виживання дозволяє зберегти вид і зазвичай відбувається в ситуаціях, коли немає самців – наприклад, у зоопарку, акваріумі чи відокремленому місці морських глибин.

Також учені помітили на самці сліди від укусів. Це наштовхнуло їх на думку, що самка ската могла завагітніти від котрогось із молодих самців акули, з якими вона ділила акваріум. Відомо, що акули кусаються при спарюванні.

Цю теорію можна буде підтвердити лише після народження дитинчат. Працівники Лабораторії сподіваються, що на змішання видів вкажуть візуальні ознаки малюків.

Останнє ультразвукове дослідження показало, що самка ската вагітна двома, а, можливо, й трьома дитинчатами.