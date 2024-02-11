У США морський слон врятував дитинча самки, яке тонуло: вчені здивовані цим проявом альтруїзму. ФОТО

На узбережжі американського курорту Пойнт-Рейєс двотонний морський слон врятував дитинча самки. Біологів дуже здивував цей вчинок, адже для самців цього виду не притаманні батьківські інстинкти.

Про це пише The New York Times.

Біологи дикої природи зі Служби національних парків досліджували популяцію північних морських слонів поблизу Сан-Франциско. Проходячи повз їхню колонію, яка саме відпочивала на пляжі, вони помітили, як приплив води потягнув у море дитинча, яке лежало поруч із дорослою самкою.

Воно було ще надто малим, аби протистояти хвилі. Самка спостерігала за цим і відповідала на його жалібні крики. Це привернуло увагу самця, який був поруч.

Для самців цього виду не притаманні батьківські інстинкти

Він понюхав самку, а потім кинувся до води.

Діставшись до дитинчати, самець обережно підштовхнув його до берега. Таким чином він, ймовірно, врятував йому життя, додають біологи.

Самець обережно підштовхнув дитинча до берега

Докторка Сара Аллен, яка спостерігає за морськими слонами вже більше 40 років, каже, що ніколи раніше не бачила нічого подібного.

За словами еколога з Каліфорнійського університету Даніель Коста, самцям морських слонів не притаманні батьківські інстинкти. Під час сезону розмноження приблизно з грудня по березень) ці далеко не лагідні гіганти зосереджені лише на спаровуванні з самками та боротьбі з іншими самцями.

А коли, розкинувшись на пляжі, вони переміщують свої дві тонни тіла, то нерідко можуть розчавити навіть власне потомство.

Під час сезону розмноження ці гіганти зосереджені лише на спаровуванні з самками та боротьбі з іншими самцями

Сара Аллен та її колеги опублікували свої спостереження за морськими слонами в журналі Marine Mammal Science. Ця стаття може спонукати інших дослідників за стежити за подібною поведінкою цих ссавців.

Науковці зазначають, що кинувшись рятувати малюка, морський слон не лише покинув свій гарем самок, але й витратив цінну енергію. Цей жест вони тлумачать як потенційний акт альтруїзму, коли один організм жертвує частиною свого благополуччя, щоб допомогти іншому.

Докторка Аллен підозрює, що самець морського слона та врятоване ним дитинча можуть бути пов’язані, але без генетичних даних це неможливо сказати напевно.

Усі фото: Метью Лау

Доктор Коста вважав, що морським слонам загалом бракує інтелектуальних здібностей їхніх двоюрідних братів – морських левів. Але драматичний порятунок на пляжі в Пойнт-Рейєсі змусив його сумніватися в таких висновках. Цей жест показав, що в них може бути більше інтелекту, ніж здається на перший погляд.

Нагадаємо, у Шотландії врятували "найсамотнішу вівцю", яка 2 роки жила біля недоступної скелі.