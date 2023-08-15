Позивний "Франкенштейн": у Нацгвардії показали авто, яке стало легендою 5-ї Слобожанської бригади

"Франкенштейн" або, як ласкаво називають машину військові, "Франкі" – пікап, який у травні 2022-го у 5-ту Слобожанську бригаду Національної гвардії передали волонтери.

У Нацгвардії показали та розповіли історію машини, яка врятувала чимало військових.

Перший час машина виглядала як звичайна "Мазда 2500".

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На заводі, де був розташований штаб батальйону, укриттів для машин не було, тому автівка ледь не з перших днів потрапляла під обстріли "Градами", артилерії та танками.

Авто з позивним "Франкенштейн". Усі фото: Національна гвардія

Одного разу автівка навіть пережила дистанційне мінування, коли сапери підірвали міни навколо "Франкі", бо інакше розмінувати авто було неможливо.

"Франкенштейна завалювало уламками бетонних плит, цеглою, але він, після нетривалого ремонту, продовжував працювати, рятуючи життя гвардійців", – кажуть в НГУ.

Там додають, що фірмовий "тюнінг" "Франкі" отримав під Балаклією. Відтоді машині й дали відповідний позивний.

Ремонтувати авто не було сенсу, пояснюють в Нацгвардії, адже під час наступного виїзду воно знову ставало мішенню ворога.

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Франкенштейн одразу відчув на собі наслідки обстрілів "Градами", ствольною артилерією, танками

"Після Балаклеї Франкі своїм ходом доїхав до Вербівки, брав з побратимами Ізюм, Підлиман, вбрід перейшов Оскіл, і тепер вже воює у Серебрянському лісі.

Кожна прим’ятість на його корпусі – це сліди від ударних хвиль вибухів, падаючих сосен, кожна "рана" має свою історію, як і численні пробоїни від куль та осколків", – розповідають в НГУ.

У Нацгвардії додають, що на автівці вивезли понад сотні поранених військових. Також увесь цей час на ній возили боєкомплекти та підкріплення на передові позиції.

За словами заступника командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення з позивним "Башта 5", серйозних поломок у "Франкенштейна" не було, хоч єдиними "рівними" частинами машини були лише двигун та рама.

"І створив Бог Франкі, і дав йому надійність, і передав його нам", – жартуючи каже заступник командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення з позивним "Башта 5"

У майбутньому гвардійці планують передати машину до музею, адже це "справжній символ звитяги Національної гвардії України".

Раніше ми розповідали історію військового Миколи, який у цивільному житті працював, зокрема, на заводі, а коли доєднався до війська, обрав собі позивний "Пастор".