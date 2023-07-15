"Сказали, що їде у табір": як матері вдалося повернути викраденого з Херсона сина

Алла – мати 13-річного Данила, учня Херсонської школи №27.

У жовтні 2022 року, у тоді ще окупованому Херсоні, директорка закладу запропонувала учням поїхати в табір у Крим, мовляв, залишатися в місті небезпечно через те, що росіяни влаштовують провокації проти мирного населення.

Заради безпеки сина Алла погодилася. Наступного разу побачити Данила їй вдалося лише через пів року, повідомляє ексдитячий омбудсмен і директор благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

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Директорка-колаборантка школи повідомила, що у літньому таборі діти пробудуть два тижні, однак після цього періоду їх ніхто не повернув.

Алла з сином Данилом. Фото: Микола Кулеба

Данило спочатку перебував у кримському таборі "Дружба".

"Там кожен ранок починався з російського гімну, а щотижня дітям проводили "разговоры о важном" з вигаданою історією Росії, в якій Херсон був завжди російським, а росіяни – його визволителі", – повідомив Микола Кулеба.

За його словами, у закладі дітей залякували, цькували, а також забороняли розмовляти українською. За порушення цих правил з дітьми проводили "виховні бесіди".

Через три місяці Данила перевезли в кримський табір "Лучистий".

"Там жахливо годували, економили на опаленні й примушували українських дітей прибирати сміття на пляжі. Дітям погрожували, що незабаром їх віддадуть в прийомні російські сім'ї", – зазначає ексдитячий омбудсмен.

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Алла, яка протягом шести місяців намагалася зв'язатися з адміністрацією табору, аби дізнатися інформацію про сина звернулася по допомогу в організацію Save Ukraine.

Пізніше, коли жінка поїхала в табір, щоб забрати сина, її декілька разів допитували.

"Протягом 14 годин в московському аеропорту її допитували ФСБшники, а потім, вже в Євпаторії, її змусили давати інтерв’ю "вдячності за відпочинок" пропагандистському каналу "Россия 1", – повідомив Микола Кулеба.

Він додав, що жінок за дітьми на територію табору пускали по одній. При цьому на них психологічно тиснули, тому "сказати щось всупереч на камеру означало назавжди втратити дитину".

Нині Алла з сином повернулися й перебувають в Україні.

Раніше ми повідомляли, що в Україну повернули маму з малолітнім сином, яких депортували в Росію.