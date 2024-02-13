Освітній омбудсмен пропонує позбавляти звання педагога за булінг, мобінг і держзраду

Освітній омбудсмен пропонує доповнити документ, який регулює атестацію педагогічних працівників, можливістю позбавляти звання деяких педагогів.

Йдеться про тих, кого притягували до відповідальності за булінг, мобінг або злочини проти основ національної безпеки, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Маємо непоодинокі ситуації, коли педагогічний працівник, притягнутий до адміністративної відповідальності за булінг, згідно з рішенням суду, продовжує працювати в закладі освіти чи звільняється з одного і переходить на роботу до іншого.

При цьому він зберігає всі педагогічні звання та кваліфікаційні категорії, в яких є великі сумніви. І, зокрема, продовжує працювати з тими дітьми, яких він булив. А так не має бути", – зауважив Сергій Горбачов.

У законодавстві зазначено, що педагог має дотримуватися професійної етики, виявляти повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів всіх учасників освітнього процесу, наголошують в омбудсмена. А ще – захищати їх від усіх можливих форм насилля, зокрема й психологічного.

"Якщо замість захисту учасник освітнього процесу зазнає булінгу та/або мобінгу (систематичного цькування – ред.), то у таких випадках виникають сумніви щодо професіоналізму педагогічного працівника, його відповідності кваліфікаційним вимогам", – додав освітній омбудсмен.

Так само планують позбавляти звання педагогів з тимчасово окупованих територій, які пішли на співпрацю з окупантом та вчинили злочини проти національної безпеки.

"Правоохоронні органи розслідують сотні справ про колабораційну діяльність педагогічних працівників. Вже є перші вироки.

Але через недосконалість законодавства суди не завжди, призначають додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю", – зазначає Сергій Горбачов.

Тому, наприклад, є випадки, коли педагог, через колабораційну діяльність позбавлений права обіймати посади, пов'язані з освітніми та виховними функціями, може працювати в органах управління освітою. А директор-колаборант – працювати у закладах освіти викладачем.

"Люди, які за рішенням суду були визнанні винними у колабораціонізмі, державній зраді тощо, мають бути відсторонені від педагогічної діяльності або хоча б на певний час позбавлені права працювати з дітьми, адже, педагоги виховують наше майбутнє покоління, що є основою нашої держави", – наголосив освітній омбудсмен.

Він також висловив сподівання, що Міністерство освіти і науки України візьме до уваги ці пропозиції.