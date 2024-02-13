350 українців зможуть безоплатно опанувати професію фахівця з кібербезпеки: як це зробити

Українці, які втратили або ризикують втратити роботу, зможуть отримати 350 стипендій для безоплатного вивчення кібербезпеки від INCO та Google.org.

Про таку можливість повідомила освітня платформа Prometheus.

"Стипендії надають можливість безплатно опанувати популярну професію лише за 3 місяці для українців та українок, які втратили свою роботу або опинилися перед ризиком її втрати", – зазначили у Prometheus.

Програма передбачає:

350 безплатних місць;

комплексна спеціалізація – 8 курсів англійською на Coursera, зокрема Foundations of Cybersecurity, Network Security, Tools of the Trade тощо;

навчання англійською мовою;

практичні завдання та лабораторні роботи для моделювання реальних сценаріїв;

навантаження – 8-10 годин на тиждень;

менторська підтримка українською мовою від Prometheus;

професійний сертифікат із кібербезпеки.

Українцям нададуть 350 стипендій для навчання на спеціаліста з кібербезпеки. Фото: Rawpixel/Depositphotos

Претендувати на навчання можуть громадяни, які перебувають в Україні або за її межами та:

повністю або частково втратили роботу через військову агресію Російської Федерації;

їхня зайнятість опинилась під загрозою під час війни.

"Відбір кандидатів відбуватиметься на основі заповнених анкет, які слухачі подають під час реєстрації на освітній платформі Prometheus. До програми можуть долучитися лише ті кандидати, які мають рівень знання англійської strong B1 і вище, та виявлять чітку мотивацію для успішного завершення навчання", – розповіли в організації.

Зареєструватися на програму можна за посиланням. Заявки прийматимуться від 13 лютого до 27 лютого включно.

Обрані кандидати отримають лист-інструкцію до 5 березня включно.

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