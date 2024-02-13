Зеленського просять не мобілізовувати аспірантів-контрактників: петиція набрала 25 тисяч підписів

Президента Володимира Зеленського закликають ініціювати зміни у законопроєкті про мобілізацію, який передбачає скасування відстрочки для аспірантів-контрактників.

Відповідна петиція на сайті Офісу президента набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

У документі, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 7 лютого, зокрема, пропонують позбавити права на відстрочку аспірантів, які навчаються на контракті.

"Не зрозуміло на якій підставі саме аспіранти, які навчаються на контрактній основі, підлягають мобілізації.

У людей, у котрих вже майже готова дисертація, вже стільки роботи проведено, грошей витрачено (на оплату контракту) вони такі ж люди як і ті, що навчаються на бюджеті. Всі інші категорії залишилися без змін, лише зачепили аспірантів", – наголошує автор петиції Едуард Колосок.

Нагадаємо, Спільнота аспірантів України негативно відреагувала на можливе нововведення, зауваживши, що "це крок назад для освіти та науки України". До того ж кількість аспірантів, які навчаються за державні кошти, складає лише 5-10 % від всього набору.

"Законопроєкт 10449 виступає відвертою порукою нерівності, тобто вирізняє аспірантів за ознакою їхнього джерела фінансування, а не заслуг, навчальних досягнень чи потенціалу", – йшлося у відповідному зверненні.

У законопроєкті також йдеться про те, що студенти-здобувачі другої вищої освіти також підлягатимуть призову під час мобілізації.