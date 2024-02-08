Мобілізація студентів та аспірантів. Які зміни можуть запровадити з новим законопроєктом

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Законопроєкт пропонує запровадити зміни щодо норм мобілізації студентів, аспірантів та докторантів.

"УП.Життя" зібрала головне про зміни, які можуть запровадити щодо мобілізації студентів та аспірантів в контексті нового законопроєкту.

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Мобілізація студентів

У тексті законопроєкту визначено, що призову на військову службу не підлягатимуть: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України "Про освіту".

Фактично, згідно із новим законопроєктом, якщо студент здобуває другу вищу освіту – байдуже за якою формою – він підлягатиме призову на військову службу під час мобілізації.

Навіть, якщо раніше студент не вчився в коледжі, а вступив в нього вже після здобуття ступеню бакалавра, то він не матиме відстрочки від мобілізації.

Попередній закон регулював цю норму інакше: наразі призову на військову службу під час мобілізації не підлягають усі здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Ймовірно, нововведення зʼявилося на фоні того, що у вишах поменшало студенток і студентів віком до 20 років. Натомість різко зросла кількість студентів віком 30-50 років.

Зокрема, можливістю вступити на контракт у 2022/2023 навчальному році скористалися не менше 85 тисяч чоловіків призовного віку.

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Новий законопроєкт також не змінює правил виїзду студентів-чоловіків за кордон. Їх досі не випускають, адже виїзд з України під час воєнного стану для чоловіків призовного віку заборонений.

Чи будуть мобілізовувати аспірантів

У новому законопроєкті зазначено, що призову на військову службу під час мобілізації підлягатимуть аспіранти, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту.

Така пропозиція обурила Спільноту аспірантів України. Вони зауважили, що "це крок назад для освіти та науки України". За їхніми словами, кількість аспірантів, які навчаються за державні кошти, складає лише 5-10 % від всього набору.

Згідно з даними Міністерства освіти і науки, у 2023 році для навчання на аспірантурі виділили 2830 державних місць.

А зарахували до вступу (в аспірантуру і докторантуру, де виділили 311 держзамовлень) – 19 138 людей.

Також в Спільноті вважають, що аспіранти своїми розробками роблять великий внесок в оборону нашої держави.

"Так, наприклад, з 2022 року значно збільшилась кількість досліджень, спрямованих на розробку та створення високоточної техніки для ЗСУ, що відзначається не лише високою ефективністю, але й зменшенням загрози для наших солдатів.

Окрім цього, багато наукових робіт стосуються розробки дронів, кіберзахисту, створення міцніших та легших матеріалів для виробництва броні, забезпечення інноваційних методів та засобів медичної допомоги для використання на полі бою, покращення систем шифрування військових зв'язків", – наголосили вони.

Народний депутат Роман Грищук зауважив, що пунк про мобілізацію аспірантів, що вчаться за контактом порушує норми Конституції.

"У такій редакції норма порушує ст. 24 Конституції України, якою передбачено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. У такій редакції аспіранти-контрактники не є рівними перед аспірантами-бюджетниками", – написав Грищук.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у відповідь на коментарі у Facebook розповів, що законопроєкт про мобілізацію не узгоджували з Міністерством освіти і науки.

Докторанти та ті, хто навчається на інтернатурі, підпадають під відстрочку від мобілізації.

Чи мобілізуватимуть викладачів вишів

Згідно із текстом законопроєкту, наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, не підлягають призову під час мобілізації.

Не підлягають призову також викладачі, за умови, що це їхнє основне місце роботи не менш як на 0,75 ставки. Зокрема:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти;

викладачі закладів загальної середньої освіти, але за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освітии;

До 21 лютого в законопроєкт можуть ще внести правки, після чого голосуватимуть у другому читанні.