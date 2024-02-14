У МЗС пояснили, що означає назва відтінку помади "російський червоний" бренду МАС

Міністерство закордонних справ України привернуло увагу косметичного бренду МАС до назви їхньої класичної червоної помади – "російський червоний".

Відомство опублікувало допис із гештегом #StopRussianRed у Twitter.

"Російський червоний" – назва популярного відтінку, особливо бренду MACcosmetics . Але справа зовсім не в красі чи коханні. Це колір крові українців, яких щодня вбиває Росія.

Це справжній колір війни, який ніхто ніколи не повинен відчути", – йдеться у твіті МЗС.

Фото: МЗС

MAC Russian Red – злегка прохолодний червоний колір з ледь помітними синіми відтінками та матовим фінішем. Такий опис відтінку можна зустріти на багатьох торгових платформах.

Відтінок, який назвали "російським", нагадує класичний "голлівудський" червоний.