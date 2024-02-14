У МЗС пояснили, що означає назва відтінку помади "російський червоний" бренду МАС
Міністерство закордонних справ України привернуло увагу косметичного бренду МАС до назви їхньої класичної червоної помади – "російський червоний".
Відомство опублікувало допис із гештегом #StopRussianRed у Twitter.
"Російський червоний" – назва популярного відтінку, особливо бренду MACcosmetics . Але справа зовсім не в красі чи коханні. Це колір крові українців, яких щодня вбиває Росія.
Це справжній колір війни, який ніхто ніколи не повинен відчути", – йдеться у твіті МЗС.
|Фото: МЗС
MAC Russian Red – злегка прохолодний червоний колір з ледь помітними синіми відтінками та матовим фінішем. Такий опис відтінку можна зустріти на багатьох торгових платформах.
Відтінок, який назвали "російським", нагадує класичний "голлівудський" червоний.
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