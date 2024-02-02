Укриття шкіл та садочків під час навчального процесу доступні лише для учнів та освітян – постанова КМУ

Впродовж робочого дня шкіл та садочків, які працюють офлайн, укриттями можуть користуватися виключно учасники освітнього процесу.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів про "Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", повідомляє Офіс освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", – наголосив омбудсмен.

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Він додав, що українським законодавством передбачено, що укриття мають бути розташовані у швидкому доступі для громадян.

Фото: Вікторія Андрєєва

Радіус пішохідної доступності до укриттів не має перевищувати:

300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;

500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Водночас в документі від Кабміну йдеться, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" можна подати скаргу на укриття або оцінити його стан й поставити оцінку.

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