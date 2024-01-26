В Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття. Але є певні умови

Міністерство внутрішніх справ України видало наказ, яким скасувало норму про недопуск тварин в укриття. Однак вони можуть перебувати там лише разом із власниками і розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

"Тепер недопуск в укриття з твариною є порушенням!" – зазначають зоозахисники UAnimals. У грудні юристи організації звернулися до керівництва МВС із пропозицією змінити й оновити наказ міністерства, датований 2018 роком, який містив цю норму.

Відповідно до нового документа, власники тварин повинні:

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постійно наглядати за своїми улюбленцями;

забезпечити їм умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

гарантувати безпеку оточуючих і їхнього майна.

Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, під час перебування в укриттях мають бути на повідку. А собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути ще й у намордниках, йдеться у наказі.

Нагадаємо, питання щодо перебування тварин у захисних спорудах виникло після скандалу у Києві, коли двох дітей з маленьким собакою не пустили в укриття під час вибухів. Їхня матір тоді розповіла, що вони отримали чималий стрес.