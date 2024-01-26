В Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття. Але є певні умови

Бура Ірина журналістка УП.Життя
3548
26 січня 2024

Міністерство внутрішніх справ України видало наказ, яким скасувало норму про недопуск тварин в укриття. Однак вони можуть перебувати там лише разом із власниками і розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

"Тепер недопуск в укриття з твариною є порушенням!" – зазначають зоозахисники UAnimals. У грудні юристи організації звернулися до керівництва МВС із пропозицією змінити й оновити наказ міністерства, датований 2018 роком, який містив цю норму. 

Відповідно до нового документа, власники тварин повинні:

Реклама:
  • постійно наглядати за своїми улюбленцями;
  • забезпечити їм умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
  • гарантувати безпеку оточуючих і їхнього майна.
 Фото: Chinook203/Depositphotos

Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, під час перебування в укриттях мають бути на повідку. А собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути ще й у намордниках, йдеться у наказі.

Нагадаємо, питання щодо перебування тварин у захисних спорудах виникло після скандалу у Києві, коли двох дітей з маленьким собакою не пустили в укриття під час вибухів. Їхня матір тоді розповіла, що вони отримали чималий стрес.


Читайте також: Підвали "для своїх" та закриті бомбосховища. Кияни масово скаржаться на якість укриттів


Реклама:


Реклама:
 0
Допомога поруч

Як український центр в Хорватії допомагає українським військовим

За підтримки Favbet Foundation
 2614
Здоров'я

Свербить та пече? Що треба знати про молочницю та її лікування

Наталiя Бушковська
 6766
КУЛЬТУРА

Чи був "український Лувр"? Які шедеври зберігалися в палацах на теренах України і чому це має значення

Максим Бутченко