На Київщині бабак Вікентій прокинувся раніше ніж зазвичай: що це означає

У зоопарку "12 місяців" на Київщині раніше ніж зазвичай прокинувся бабак Вікентій. Близько двох тижнів тому він вийшов зі свого будиночка і почав прогулюватися вольєром.

Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначають співробітники зоопарку, тварина може прокинутися раніше, якщо середньодобова температура перевищує нуль градусів і йде на підвищення. Однак цілком ймовірно, що бабак може повернутися у сплячку, якщо похолодає.

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"Тиск змінюється, змінюється температура, стає тепло. І він, заспаний, потихеньку виходить на вулицю і починає роздивлятися, що змінилося навколо", – каже співробітник зоопарку Сергій Бурч.

ФОТО: Суспільне

У зоопарку запевняють: те, що бабак Вікентій прокинувся раніше, не вплине негативно на його здоров'я. У нього достатній жировий запас, і він міг би ще місяць спати.

Вікентій живе у зоопарку майже дев'ять років. За цей час його лише один раз будили до Дня бабака, який у світі святкують 2 лютого.

За народними прикметами, якщо бабак, який прокинувся раніше, бачить свою тінь, лякається та тікає в нору, весни доведеться чекати ще 6 тижнів.

Але якщо тварина тіні не бачить і спокійно з норки виходить – весна буде рання.

Утім співробітники зоопарку проти того, щоб спеціально будити гризунів.

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"Вони інколи прокидаються раніше. У них є відчуття, чи час прокидатися. Вони відчувають це по температурі і інших ознаках, які ми, люди, не відчуваємо. Але будити їх і питати, буде чи не буде рання весна, це трохи негуманно. Тому ми не будимо", – зазначає директор зоопарку Михайло Пінчук.

За його словами, остаточно бабаки виходять зі сплячки в середині березня.

Нагадаємо, традиція бабачого прогнозу пов’язана з приверненням уваги до цього цікавого виду – степового бабака або байбака (Marmota bobak). Адже в Україні бабак страждає від браконьєрства, тому у 2021 році його визнали зникаючим видом та занесли до Червоної книги України.

Харківський бабак Тимко ІІІ "навіщував", що весна у 2023 році настане в середині березня.

З початку великої війни Тимко разом з іншими бабаками опинився в окупації у селі Нестерівка аж до успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині восени.

На щастя, гризуни пережили окупацію – їх доглядали двоє працівників біостанції.