"Гризун, а не метеоролог": гідрометцентр прокоментував прогноз бабака

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 лютого 2023

2 лютого – День бабака, тож сьогодні бабак-віщун Тимко традиційно дав прогноз на весну.

В Українському гідрометеорологічному центрі прокоментували, як ставляться до прогнозів від бабаків.

"Що ми думаємо про прогнози бабаків? Ідея цього свята залишається незмінною – привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу", – кажуть вчені.

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У гідрометцентрі також опублікували жартівливе фото бабака, який каже "Я гризун, а не метеоролог".

 

"До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення", – додають метеорологи.

Нагадаємо, цього року бабак Тимко ІІІ віщував пізню весну.

Бабак степовий, байбак, або степовий сурок (Marmota bobak) – вид гризунів роду бабаків родини вивіркових.

У 2021 році його визнали зникаючим видом та внесли до Червоної книги України

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"У зв'язку з тим, що існування бабака пов'язане з цілинами і перелогами, збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців", – кажуть вчені.

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