"Гризун, а не метеоролог": гідрометцентр прокоментував прогноз бабака

2 лютого – День бабака, тож сьогодні бабак-віщун Тимко традиційно дав прогноз на весну.
В Українському гідрометеорологічному центрі прокоментували, як ставляться до прогнозів від бабаків.
"Що ми думаємо про прогнози бабаків? Ідея цього свята залишається незмінною – привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу", – кажуть вчені.
У гідрометцентрі також опублікували жартівливе фото бабака, який каже "Я гризун, а не метеоролог".
"До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення", – додають метеорологи.
Нагадаємо, цього року бабак Тимко ІІІ віщував пізню весну.
Бабак степовий, байбак, або степовий сурок (Marmota bobak) – вид гризунів роду бабаків родини вивіркових.
У 2021 році його визнали зникаючим видом та внесли до Червоної книги України
"У зв'язку з тим, що існування бабака пов'язане з цілинами і перелогами, збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців", – кажуть вчені.
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