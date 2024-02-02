В Індії відпустили на волю голуба, якого підозрювали у шпигунстві

Поліція Мумбаї звільнила голуба-шпигуна після восьми місяців ув’язнення.

Птаха знайшли в травні минулого року з двома металевими кільцями і повідомленням, де нібито були китайські ієрогліфи, пише The Guardian.

Голуба спіймали і почали перевіряти. Працівники поліції запідозрили, що він причетний до шпигунства, забрали його до себе, а тоді відправили до однієї з ветеринарних клінік Мумбаї.

Реклама:

Згодом стало відомо, що голуб з Тайваню і брав участь у перегонах на відкритій воді. Можливо, саме таким чином він потрапив на індійську землю.

З дозволу поліцейських його передали до Бомбейського товариства захисту тварин, де потім його випустили на волю.

У виданні зазначають, що це не перший випадок, коли птахів підозрюють у шпигунстві.

У 2016 році поліція затримала голуба після того, як у ньому знайшли записку з погрозами для прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

У 2020 році поліція відпустила голуба пакистанського рибалки, якого також вважали шпигуном. Його запідозрили після того, як він перелетів через сильно мілітаризований кордон між ядерними державами.

Нагадаємо, у Шотландії чотири дні шукали самця японської макаки, який втік з екопарку.

Реклама:

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"