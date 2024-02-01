Допоміг дрон: у Шотландії чотири дні шукали самця японської макаки, який втік з екопарку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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1 лютого 2024

У Шотландії на четвертий день після втечі розшукали самця японської макаки, який втік з парку для тварин Highland Wildlife Park.  

Мавпу помітили на годівниці для птахів, пише The Guardian. 

Зниклу тварину виявив місцевий житель у саду Хайлендс, який розташований за 2,2 кілометра від парку дикої природи, де проживав самець. 

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Чоловік повідомив, що макака сидить на годівниці й ласує арахісом, який він напередодні залишив для птахів. 

Пізніше на місце прибули рятувальники, які запустили дрон, щоб наблизитися до тварини. Після цього мавпу підстрелили дротиком із транквілізатором й відвезли до парку, де її спершу оглянув ветеринар, а потім випустили у вольєр. 

"Годівниця для птахів врятувала ситуацію, адже на відкритій місцевості було б дуже важко влучити в нього дротиком. Ми щасливі, що він повернувся й перебуває в безпеці", – повідомив менеджер парку дикої природи Кіт Гілкріст. 

Він додав, що макака була неушкодженою й почувалася добре після того, як чотири ночі провела у дикій природі. 

Нагадаємо, що тварина перестрибнула через огорожу вольєра 28 січня. Її шукали, зокрема за допомогою дрона з тепловізором. 

У парку у групі макак живе 37 особин, тому на думку глядачів, спровокувати втечу макаки могли бійки з конкурентами. 

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Раніше ми повідомляли, що на Тернопільщині завдяки дрону знайшли корову, яка загубилася серед соняшників. 

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