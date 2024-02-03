У Британії двох підлітків засудили до 20 років ув'язнення за жорстоке вбивство дівчини-трансгендера

У Британії двох підлітків засудили до 20 і 22 років ув'язнення за "винятково жорстоке" вбивство 16-річної дівчини-трансгендера.

У суді стало відомо, що Бріанна Гей отримала 28 ножових поранень від однолітків, пише The Guardian. Виносячи їм вирок, суддя сказала: "Вони обоє брали участь у жорстокому та спланованому вбивстві, яке мало садистський характер і де мотивом була ворожість до Бріанни через її трансгендерність".

Скарлетт Дженкінсон, яку суддя назвав "куратором" вбивства, засудили до 22 років. Її спільник – Едді Реткліфф – колишній чемпіон з кікбоксингу, отримав 20 років.

Реклама:

Суддя зауважила, що Дженкінсон після скоєного "знову була сповнена жагою до вбивства". Уже після затримання вона написала новий "список убитих", до якого ввійшли імена деяких з її опікунів.

Бріанна Гей. ФОТО: PA Media

Підлітки ретельно спланували вбивство дівчини-трансгендера у 15 років, а Дженкінсон написала ретельний план злочину. У них навіть було кодове слово – "гей". Вони виконали свій план майже до кінця – завдали Бріанні 28 ножових поранень, але їх сполохала пара, яка вигулювала собак у парку.

Реткліфф вперше зустрів Бріанну в день вбивства. Плануючи злочин, він неодноразово називав її "воно" і казав, що "просто хотів подивитися, який у неї розмір члена".

Для вбивства він використав свій мисливський ніж. Поліція знайшла це знаряддя в його спальні після арешту. На ножі виявили ДНК Бріанни, а її кров була на його черевиках і пальті.

Дженкінсон розповіла психіатру, що "багато разів" вдарила Бріанну і вважала це "захоплююче". Вона також зізналася психіатру, що "мала намір взяти частини тіла Бріанни як символ", приміром "її гарні очі".

Крім того, Дженкінсон зізналася, що за кілька тижнів до вбивства намагалася отруїти Бріанну таблетками.

Реклама:

У суді жоден із підлітків-убивць не відреагував на вирок і не розкаявся. За висновком психіатра, у дівчини "важка форма поведінково-дисоціального розладу, однією з ознак якого є відсутність емпатії".

Дженкінсон і Реткліфф. ФОТО: поліція Чешира

У Реткліффа діагностували аутизм, і суддя визнав, що його соціальні навички були "не настільки розвинені, як у більшості людей його віку". Але наголосив, що цей діагноз "не може стати виправданням злочину".

Матір Бріанни висловилася про вбивць:

"Бувають моменти, коли мені їх шкода, тому що вони також зруйнували собі життя, але я повинна пам’ятати, що вони не відчували співчуття до Бріанни, коли залишили її стікати кров’ю після жорстокого нападу. Вони вбили Бріанну не тому, що вона зробила щось погане, а просто тому, що один ненавидів транслюдей, а інша думала, що це буде весело".





