Українські полярники показали антарктичних пінгвінів та їхніх малюків зблизька. ВІДЕО

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали антарктичних пінгвінів та їхніх малюків.

Антарктичних пінгвінів, за словами біологів, також називають "чінстрапами" чи "бороданями" через тонку чорну смужку на білому підборідді.

Вони вважаються наймасовішим видом в Антарктиці, їх там близько 7,5 млн пар, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

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За словами полярників, шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні-листопаді. Зазвичай вони відкладають вони по 2 яйця, рідше – 1 чи 3.

Антарктичних пінгвінів також називають "чінстрапами" чи "бороданями"

Трохи більше ніж за місяць вилуплюються пінгвінята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині.

У висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі, додають науковці.

"На нашому острові Галіндез антарктичні пінгвіни здебільшого гостюють, але рідко. А от на Буті, який на 20 км північніше, гніздує їхня невеличка колонія.

Саме тут одночасно гніздують усі 3 види пінгвінів роду Pygoscelis, що зустрічаються в нашому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі", – йдеться у дописі.

Біологи наголошують: зустрічали сусідство трьох видів і на інших островах, але ця "подія" трапляється як виняток. А отак, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят – лише на Буті.

"Відео з пташенятами зробив біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут, що розташований в районі "Вернадського". Цього року там народилося вже 15 чінстрапенят", – завершують науковці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші в 2023 році пташенята субантарктичних пінгвінів.