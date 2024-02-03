Синод ПЦУ вилучив із церковного календаря день пам'яті російського князя Олександра Невського

Священний Синод Православної церкви України вилучив з церковного календаря день пам’яті князя Олександра Новгородського (Невського), який відзначали 23 листопада.

"За поданням Синодальної Календарної комісії вирішили вилучити з церковного календаря Православної церкви України день пам’яті благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада" – повідомляють на сайті ПЦУ.

Натомість за поданням Синодальної Календарної комісії було вирішено 23 листопада встановити додатковий день святкування пам’яті преподобного Олександра, першоначальника обителі "Невсипущих" та внести його у церковний календар Православної церкви України.

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Також було вирішено додати до календаря такі пам’ятні дати:

у четверту суботу листопада – поминальний день в пам’ять всіх заморених голодом в Україні;

26 листопада – день пам’яті преподобного Стиліана Пафлагонського;

перенести з 1 червня на 7 квітня день пам’яті святого прп. Юстина Челійського;

3 лютого – свято знайдення мощей святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського і всієї Русі.

ФОТО: ПЦУ

Зазначимо, Олександр Ярославович Невський (1221-1263 рр) – князь новгородський, псковський, владимирський, батько першого князя Москви.

Російська православна церква канонізувала Олександра Невського в лику благовірних у 1547 році.

Нагадаємо, православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року під час Помісного Собору 27 липня.

Раніше УГКЦ ухвалила рішення про перехід на григоріанський календар.