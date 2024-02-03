Синод ПЦУ вилучив із церковного календаря день пам'яті російського князя Олександра Невського

Бура Ірина журналістка УП.Життя
5295
3 лютого 2024

Священний Синод Православної церкви України вилучив з церковного календаря день пам’яті князя Олександра Новгородського (Невського), який відзначали 23 листопада.

"За поданням Синодальної Календарної комісії вирішили вилучити з церковного календаря Православної церкви України день пам’яті благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада" повідомляють на сайті ПЦУ.

Натомість за поданням Синодальної Календарної комісії було вирішено 23 листопада встановити додатковий день святкування пам’яті преподобного Олександра, першоначальника обителі "Невсипущих" та внести його у церковний календар Православної церкви України.

Реклама:

Також було вирішено додати до календаря такі пам’ятні дати:

  • у четверту суботу листопада – поминальний день в пам’ять всіх заморених голодом в Україні;
  • 26 листопада – день пам’яті преподобного Стиліана Пафлагонського;
  • перенести з 1 червня на 7 квітня день пам’яті святого прп. Юстина Челійського;
  • 3 лютого – свято знайдення мощей святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського і всієї Русі.
ФОТО: ПЦУ

Зазначимо, Олександр Ярославович Невський (1221-1263 рр) – князь новгородський, псковський, владимирський, батько першого князя Москви. 

Російська православна церква канонізувала Олександра Невського в лику благовірних у 1547 році. 

Нагадаємо, православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року під час Помісного Собору 27 липня.

Раніше УГКЦ ухвалила рішення про перехід на григоріанський календар.

Читайте також: В Україні досі є понад 8 тисяч церков Московського патріархату – Опендатабот

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 7579
Суспільство

Адаптація пісень жестовою мовою – це не дослівний переклад. Інтерв’ю з Катериною Заботкіною, яка вразила глядачів "Євробачення"

Олена Барсукова
 14630
КУЛЬТУРА

"Бідолашні створіння": фільм про жіночу емансипацію з погляду чоловіка

Анастасія Большакова
 22215
Подорожі

Блиск і злидні: як зимовий туризм в Карпатах вбивають безсніжні зими, страх чоловіків перед мобілізацією і сміття

Олена Манжело