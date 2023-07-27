ПЦУ офіційно перейшла на новоюліанський календар

Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року під час Помісного Собору 27 липня.
Помісний Собор тривав 5 годин, повідомила ПЦУ на сторінці у Facebook.
Релігієзнавець та член Експертної ради у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті Андрій Смирнов також заявив, що "за" перехід проголосували 156 осіб, а "проти" – 5.
Сьогодні у соборі святої Софії Київської відбулось засідання вищої владної соборної інституції ПЦУ – Помісного Собору.
Серед питань на порядку денному – доповідь Митрополита Епіфанія про життя ПЦУ за період від попереднього Собору (2018 року), а також затвердження рішення Архієрейського Собору про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року.
|Фото: Андрій Смирнов
Також ПЦУ засвідчила готовність до діалогу, мета якого – "досягнення єдності українського Православ’я навколо Київського престолу на засадах Томосу про автокефалію".
Предстоятеля ПЦУ підтримали в питанні незалежності Церкви від зовнішніх впливів на церковне життя і управління. Інші рішення Собору обіцяють опублікувати на сайті.
Нагадаємо, з переходом на новоюліанський календар для нерухомих свят, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня.
Святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього свят залишиться без змін.
Водночас парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість.
"Календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено", – пояснювали у ПЦУ.
Раніше УГКЦ також ухвалила рішення про перехід на григоріанський календар.
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