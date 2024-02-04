У Британії ступінь магістра здобув 95-річний чоловік

95-річний Девід Марджот закінчив Кінгстонський університет зі ступенем магістра сучасної європейської філософії. Тепер пенсіонер розглядає можливість вступити на ще один курс.

Девід Марджот став однією з найстаріших людей, яка коли-небудь випускалася з британського університету. Чинним рекордсменом є 96-річний Арчі Вайт, який закінчив Брайтонський університет у 2021 році, пише Kingston Nub News.

Чоловік отримав бурхливі овації однокурсників і глядачів, коли він перетинав сцену, щоб отримати диплом. На випускному його супроводжували син і зять.

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"Це була важка робота, моя пам’ять вже не така, як раніше, але мені пощастило мати вчителів світового рівня, і це був дуже позитивний досвід. Я вважаю, що важливо завжди кидати собі виклик, навіть коли ви старієте", – сказав випускник.

Фото: Kingston Nub News

Доктор Марджот, який живе в графстві Суррей, за фахом – психіатр, кваліфікацію лікаря отримав в 1952 році. Однак зміни в галузі психіатрії у Великій Британії за ці роки змусили його повернутися до освіти, щоб зрозуміти більше про філософію та як нові знання можна застосувати в сучасній професії.

Магістерський курс також допоміг йому зайняти розум після втрати дружини, яка померла після 65 років шлюбу.

Як пише BBC, тепер доктор Марджот зараз розмірковує над тим, щоб здобути докторський ступінь за сумісництвом. Над цим йому доведеться працювати до його 102 років.

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