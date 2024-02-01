Гра на музичному інструменті може запобігти розвитку деменції – дослідження

Гра на музичному інструменті може відстрочити розвиток деменції або взагалі запобігти її появі.

Такого висновку дійшли вчені з Ексетерського університету у Великій Британії у ході дослідження, опублікованого в науковому журналі International Journal of Geriatric Psychiatry.

Вони проаналізували дані 1107 людей віком понад 40 років, у яких попередньо не було встановлено діагнозу деменція. Вони порівняли їхні когнітивні і музичні здібності, пише Science Alert.

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Результати свідчать, що показники функцій мозку значно кращі у тих, хто захоплювався грою на музичних інструментах.

"У ході досліджень ми вивчали, як впливає музика на здоров’я мозку. Ми вважаємо, що заняття музикою може бути способом зберегти спритність та стійкість мозку, відомий як когнітивний резерв" ( здатність зберігати розумову діяльність попри вікові зміни у мозку – ред.), – зазначила Енн Корбетт, когнітивна психологиня з Університету Ексетера.

Науковці вважають, що люди з більшим когнітивним резервом, який найчастіше формується завдяки способу життя та обраній діяльності, мають менший ризик захворіти хворобою Альцгеймера.

Незважаючи на доведений вплив на роботу мозку, інші фактори також можуть впливати. Наприклад, люди з вищим доходом можуть дозволити собі і уроки музики, і якісне харчування, яке, ймовірно, теж позитивно впливає на функціонування мозку.

Попередні дослідження також показали, що гра на музичних інструментах тренує мозок і допомагає підтримувати його у тонусі.

"Хоча для вивчення цього взаємозв'язку потрібні додаткові дослідження, наші висновки вказують на те, що музична освіта може стати цінною частиною ініціатив громадської охорони здоров'я", – запевнила Корбетт.

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Раніше ми розповідали, що у людей, які працюють важко фізично, більший ризик появи деменції та когнітивних порушень.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"