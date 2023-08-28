Україна візьме участь у Євробаченні-2024: на українців чекають нововведення

Україна візьме участь у пісенному конкурсі Євробачення-2024, який пройде у травні наступного року в Швеції.

Про це повідомило Суспільне Мовлення.

Представника від України, як зазвичай, оберуть шляхом відкритого Національного відбору. Приймання заявок на участь розпочнеться невдовзі.

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Цьогоріч відбудуться зміни в правилах Національного відбору. Організатори запевняються, що нововведення "дозволять українцям ще більше долучитися до ухвалення ключових рішень відбору". У 2024 учасник і пісня знову представлять Україну на великому міжнародному майданчику.

"Присутність України на цій міжнародній події надважлива, особливо в такий складний для нас час війни, це дасть нам змогу донести до всього світу голос та меседж України. Крім того, Національний відбір, в рамках якого буде визначено представника від України на Євробаченні, дозволить (щонайменше онлайн) запросити прихильників Євробачення з усього світу до нас, показати, як, попри складнощі війни, Україна дбає про музичну культуру", – зауважила Голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.

Вона нагадала, що саме Швеція, яка прийматиме конкурс, встановила "рекорд" за переглядами "Євробачення-2016". Тоді шоу подивились 204 мільйони глядачів.

Оксана Скібінська – Голова делегації України на Євробаченні. Фото: Facebook Оксани Скибінської

Музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2024 вдруге стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). Він працюватиме з учасниками та їхнім репертуаром.

"Незмінним залишиться музичний продюсер Дмитро Шуров, який власним прикладом показує, що таке творити й надихати на створення музики під час війни. Його музика лунала в візитках учасників Євробачення в Ліверпулі. Послуговуючись успішним досвідом минулорічного Національного відбору, він працюватиме з артистами та відбиратиме знакові пісні. Більше інформації про умови та новинки Нацвідбору з’явиться вже цього тижня, коли стартує приймання заявок", – зазначила Оксана Скибінська.

Дмитро Шуров, в свою чергу, закликав українців активно долучатись до голосування і обрати найкращу пісню, яка представить Україну на масштабному європейському майданчику.

"Днями розпочнеться приймання заявок на участь у Нацвідборі і новий сезон Євробачення в Україні. Звертаюся зараз до всіх: вмикайтесь, ми маємо створити і обрати наступну пісню, якою буде пишатися країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи й запалить нову зірку з України. Цього року на вас чекає сюрприз – ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого", – сказав Дмитро Шуров.

Відбір пісні та представника від України на Євробачення-2024 проводить Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки. Також "Суспільне" забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2024.

Дмитро Шуров вдруге стане продюсером Нацвідбору на Євробачення. Фото: Facebook Дмитра Шурова

Що відомо про локацію Євробачення-2024

Пісенний конкурс Євробачення в травні 2024 стане вже 68-м. Шведське місто Мальме прийматиме його втретє. Раніше Мальме ставало майданчиком для "Євробачення" у 1992 та 2013 (тоді від України взяла участь Злата Оґнєвіч із піснею "Gravity" і посіла почесну 3 сходинку. – ред). Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня, своєю чергою півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

67-й Пісенний конкурс Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України. Перемогла шведська учасниця Loreen з піснею "Tattoo". Гурт TVORCHI, який представив Україну з піснею "Heart of Steel", посів у фіналі конкурсу шосте місце.