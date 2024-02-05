Розвіяла прах батька і мало не загинула: у Великій Британії жінка ледве не впала з вершини гори

У Великій Британії 32-річна Кітті Гаррісон ледве не загинула після розвіювання праху батька на вершині гори Сноудон. Вона втратила опору і понад три години "висіла" над прірвою.

Медсестра три години трималася за крихітний виступ, балансуючи на висоті 91 метра. Її врятували за допомогою вертольота, пише The Guardian.

"Моя нога послизнулася на камінні, я "приземлилася" на крихітному виступі", – розповіла Гаррісон у програмі BBC SOS: Екстремальні порятунки.

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Інцидент трапився, коли жінка пройшла третину шляху вниз від вершини, де вона попрощалася зі своїм батьком, розвіявши його прах.

ФОТО: ВВС

"З плином часу я тремтіла від холоду й вологи. Я не могла поворухнути жодним м’язом, мої ноги втомилися й тремтіли. Я думала, що впаду, перш ніж мене знайдуть", – зазначила вона.

Рятувальники знайшли жінку за допомогою GPS її мобільного телефону.

Загалом порятунок британки тривав сім годин і був не менш екстремальним.

Через нерівний рельєф і швидкість вітру вертоліт не зміг наблизитися до Кітті Гаррісон. Єдиним способом для рятувальників дістатися до неї було піднятися над місцем, де вона стоїть, і спуститися вниз.

Робін Вудворд з рятувальної служби Ogwen Mountain Rescue спустився на 30 метрів вниз, щоб врятувати жінку і доставити її в безпечне місце.

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"Вона була дуже розгублена, адже деякий перебувала в доволі страшному місці. Якби вона скотилася ще нижче, для неї це не закінчилося б добре", – пояснив рятувальник.

Нагадаємо, у Новій Зеландії альпініст вижив після падіння з гори висотою 600 метрів, отримавши лише незначні ушкодження.