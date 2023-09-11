Вижив після падіння з гори: у Новій Зеландії альпініста врятував сніг

У Новій Зеландії альпініст вижив після падіння з гори висотою 600 метрів, отримавши лише незначні ушкодження.

Про це повідомляють BBC та The Telegraph.

Чоловік упав з гори Таранакі, що розташована на Північному острові країни. Проте завдяки теплій погоді лід підтанув і він приземлився на сніг.

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Альпініст піднімався на вершину з групою. Опівдні 9 вересня він зірвався з гори.

Фото: Getty Images

Двоє інших альпіністів вирушили йому на допомогу. Вони знайшли чоловіка на чверті шляху вниз по схилу. Він лежав без льодоруба та альпіністських кішок – пристосування для пересування по льоду.

Альпініст отримав лише легкі ушкодження.

"Завдяки нещодавній весняній погоді лід розм’якшився, і сніг затримав альпініста від падіння. Йому надзвичайно пощастило залишитися живим", – прокоментував випадок речник поліції.

Рада з безпеки гір Нової Зеландії відносить гору Таранакі до найбільш смертоносних. Умови сходження на неї погіршуються взимку (червень-серпень) та покращуються влітку (грудень-лютий).

"Її відокремленість від інших гір, близькість до берегової лінії та географічне положення призводять до наймінливіших і найбільш несприятливих погодних умов у всій Новій Зеландії.

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Погода в поєднанні зі складним і нерівним рельєфом створює надзвичайно унікальне середовище. Одна помилка може бути катастрофічною", – попередили у Раді з безпеки гір Нової Зеландії.

Так, у травні 2021 року у цьому ж районі загинуло двоє альпіністів, які впали з висоти близько 180 метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Альпах знайшли тіло лижника, який загинув 22 роки тому.

Авторка: Альона Павлюк