"Меблі для наступного життя": в Лондоні археологи знайшли римське поховальне ліжко

Археологи розкопали в Лондоні дерев’яне похоронне ліжко римської епохи. Дослідники припускають, що воно могло бути призначене для "наступного життя".

Як повідомляє The Guardian, артефакт знайшли на місці колишнього римського кладовища в центрі Лондона разом із п'ятьма дубовими трунами. Завдяки заболоченій місцевості, вони досить добре збереглися.

Поховальне ложе виготовлене з високоякісного дуба. Воно має різьблені ніжки та стики, скріплені невеликими дерев'яними кілочками.

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Ліжко знайшли у розібраному вигляді в могилі чоловіка віком від 20 до 30 років.

Римське поховальне ліжко, знайдене в Лондоні. Фото: Museum of London Archaeology

"Воно було доволі ретельно розібраним і схованим, майже як меблі для наступного життя", – зазначив археолог Майкл Маршалл.

За його словами, ліжко у могилі стало повною несподіванкою під час розкопок. Адже раніше були тільки свідчення про те, що людей несли на них під час похоронних процесій, а також іноді зображували на надгробках.

"Ми взагалі не знали, що людей ховали на таких римських поховальних ліжках. Про це немає жодних попередніх свідчень із Британії", – зауважив Маршалл.

Жодних інших поховальних речей там не знайшли. Однак археологи запевняють, що майже напевно там похоронена людина з високим статусом.

"Це один з найбільш вишуканих предметів меблів часів римської Британії, які коли-небудь були знайдені", – наголосив фахівець.

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Особисті речі дослідники знайшли також в інших місцях кладовища, зокрема намисто, скляний флакон і прикрашену лампу, яка, ймовірно, належить до 43-80 років нашої ери.

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