У Греції знайшли 1600-річну винну крамницю, повну цікавих знахідок. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 січня 2024

Археологи виявили 1600-літню винну крамницю римської епохи в стародавньому місті Сікіон на півдні Греції.

На місці знайшли мармурові стільниці, різноманітні посудини з бронзи, скла та кераміки, а також гроші, повідомляє Arkeonews та Live Science.

Археологічні розкопки також допомогли знайти цілий комплекс, у якому розміщувався винний магазин. 

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Там було багато майстерень, обладнаних печами та приладами для віджиму винограду чи оливок. 

Окрім вина, у крамниці могли продавати й інші продукти. Наприклад, оливкову олію. 

 Фото: Скотт Галлімор/Live Science

Винний магазин у давньогрецькому полісі на північному узбережжі Пелопоннесу працював у період, коли над регіоном панувала Римська імперія.

Дослідження очолила команда під керівництвом Скотта Галлімора з Університету Вілфріда Лор'є та Мартіна Веллса з Остінського коледжу. 

Вченим вдалося дослідити багато артефактів. Розбиті посудини та 60 монет, розкиданих на підлозі, допомогли краще дізнатись про останні моменти життя стародавнього закладу.

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Ймовірно, монети зберігалися разом у керамічній ємності або якомусь мішку, перш ніж розсипались через якесь лихо. 

Вчені кажуть, що магазин був раптово зруйнований – можливо, землетрусом або обвалом будівлі внаслідок опадів.

 На місці знайшли мармурові стільниці, різноманітні посудини з бронзи, скла та кераміки, а також монети

Більшість знайдених вченими монет датуються епохою правління Флавія Юлія Констанція II, який був сином Костянтина Великого та імператором Римської імперії з 337 по 361 рік.

Найбільш пізня монета в колекції була викарбувана між 355 і 361 роками.

Схоже, що великий комплекс із магазином був покинутий на початку V століття нашої ери.

Попри велику кількість знахідок, дослідникам поки що важко визначити конкретні типи вин, які продавалися в цьому закладі.

"На жаль, у нас немає прямих доказів того, які саме сорти вина могли продаватися. У нас є деякі свідчення про виноградні кісточки Vitis vinifera ("справжнього винограду" – ред.), але зараз ми не можемо сказати нічого більш конкретного", – сказав Скотт Галлімор.

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 Великий комплекс із магазином був покинутий на початку V століття нашої ери внаслідок раптового руйнування

Нагадаємо, раніше археологи знайшли давньоримську косметику: зокрема, тіні та рум’яна в устричних мушлях. 

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