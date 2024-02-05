Кохання врятує від вимирання: зоозахисники рятують стадо зубрів, яке через окупацію втратило всіх самців

У національному парку "Залісся" на Київщині зоозахисники намагаються врятувати стадо зубрів, у якому після окупації 2022 року не залишилося жодного дорослого самця.

Зубр з Вінниччини допоможе зберегти цілу субпопуляцію, але для цього йому треба подолати понад 300 кілометрів, повідомили "УП. Життя" в природоохоронній організації WWF-Україна.

Щоб транспортувати тварину для розмноження, зоозахисники відкрили збір на 400 тисяч гривень.

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"Романтична" операція порятунку складатиметься з чотирьох етапів і може тривати близько року.

У нацпарку "Залісся" стадо зубрів залишилось без жодного самця через росіян. Фото ілюстративне: Ola Jennersten/WWF-Sweden

На початку повномасштабної війни стадо зубрів, яке живе у Національному природному парку "Залісся", провело понад місяць під російською окупацією. Їхня домівка разом із навколишніми селами опинилась у центрі бойових дій.

Територія нацпарку зазнала потужних артилерійських обстрілів, а лісовими дорогами пересувалася військова техніка.

"Війна вплинула на загальний стан зубрів у природному парку: серед них не залишилося жодного дорослого самця. Якщо найближчим часом не заселити туди хоча б одного бика, то ця субпопуляція приречена на вимирання.

Один чи два самці зубра з Вінниччини можуть врятувати стадо в "Заліссі", але для цього тваринам треба подолати близько 300 кілометрів. Шлях цей непростий, тож зубри потребують нашої допомоги та донатів. Кохання не має бути на відстані", – кажуть зоозахисники.

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WWF-Україна запустила фандрейзингову кампанію, щоб привезти самця зубра на Київщину

Операцію з порятунку зубрів планують провести у чотири етапи. Перший із них – отримання спеціального дозволу від Міндовкілля на відлов та переміщення зубра. Цей етап є обов’язковим, оскільки зубр занесений до Червоної книги України.

"Процес отримання дозволу включає попереднє погодження в різних інституціях. Цей процес триває, і WWF-Україна вже отримав перші погодження", – розповіли в організації.

Зоозахисники припускають, що цей етап завершиться до травня.

Другий етап – підготовка до вилову. Науковці оберуть самця, метод і час відлову, а також залучать ветеринарів для контролю здоров'я тварин. На цьому етапі потрібно виготовити клітки для зубра, запасти корми для приманювання, підгодівлі тощо.

Третій етап – відлов зубра і його транспортування. Зрештою, науковці випустять зубра і будуть далі моніторити ситуацію. Орієнтовні часові межі цього етапу – січень-березень 2025 року.

"Після перевезення тварини все тільки почнеться. На цьому етапі необхідні карантинне утримання зубра у вольєрі та підгодівля, обстеження тварини ветеринарами та іншими експертами, повторний забір аналізів, випуск із вольєра та подальший моніторинг успішності адаптації зубра у стаді за допомогою фотопасток і телеметричних нашийників", – кажуть у WWF-Україна.

Завдяки інструментам моніторингу зоозахисники дізнаються, наскільки успішно самець інтегрується у стадо із "Залісся".

Зубр європейський занесений до Червоної книги України та потребує збереження. Фото ілюстративне: Ola Jennersten/WWF-Sweden

Нагадаємо, зубр європейський був повністю знищений в дикій природі. Лише завдяки природоохоронним заходам вдалося частково відновити популяцію цього виду.

Вид занесений до Червоної книги України, Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Бернської конвенції.

В Україні зубр європейський живе у Карпатах, у лісостепу та на Поліссі. Найбільше в Україні стадо мешкає на Львівщині.

У WWF кажуть, що порівняно з початком 90-х років чисельність зубра в Україні скоротилася майже вдвічі. Зникли п’ять осередків виду в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській і Чернігівській областях, а також у Криму.

Зубри харчуються лише рослинною їжею: травою, листям, корою, бруньками, молодими пагонами та гілками. Для повноцінного життя їм необхідно мати великий ліс із галявинами, водоймами й можливістю вільно мандрувати в пошуках кращих умов та їжі.

На територію нацпарку "Залісся" зубрів завезли в 1967 році з Біловезької Пущі. 8 тварин утворили заліську субпопуляцію, що й нині мешкає в умовах напіввільного утримання.

Огороджена площа угідь сягала 14,8 тисяч га, але в березні 2022 року значна частина була знищена через війну.