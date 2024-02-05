Вчені за допомогою ШІ розшифрували давньогрецький сувій, обвуглений під час виверження Везувію

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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5 лютого 2024

Штучний інтелект допоміг вченим розшифрувати обвуглений сувій віком майже 2000 років. Він був пошкоджений під час виверження Везувію.

Як повідомляє The Guardian, сувій зберігався в бібліотеці вілли в місті Геркуланум. У 79 році нашої ери воно було спустошене через вулкан, який знищив сусідні Помпеї. 

У XVIII столітті під час розкопок археологи знайшли понад тисячу сувоїв з особняка, який, як вважалося, належав тестю Юлія Цезаря. Однак чорнило на обвуглених папірусах було нечитабельним. Коли ж дослідники намагалися розкрити сувої, вони розсипалися на шматки.

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У 2023 році був започаткований конкурс Vesuvius Challenge, який пропонував призи за розшифрування тексту з комп'ютерної томографії сувою.

Комп'ютерна томографія сувою. Фото: Vesuvius Challenge

Вдалося це зробити команді з трьох студентів. Юсеф Надер з Німеччини, Люк Фаррітор зі США та Юліан Шиллігер зі Швейцарії змогли прочитати понад 2 тисячі грецьких літер із сувою й виграли головний приз у розмірі 700 тисяч доларів.

У жовтні Фаррітор зміг розпізнати у сувої слово "фіолетовий", завдяки чому виграв приз за "перші літери" у розмірі 40 тисяч доларів. 

У листопаді вони з Надером вирішили об’єднати свої зусилля. За кілька днів до дедлайну конкурсу до них приєднався Шиллігер, який розробив алгоритм для автоматичного розгортання КТ-зображень.

"Це була неймовірно корисна подорож. Приплив адреналіну – це те, що змушувало нас йти далі. Це було божевілля. Ми працювали по 20 з чимось годин на день. Я не знав, коли закінчується один день і починається наступний", – розповів Юсеф Надер.

Ймовірно, текст на сувої належить давньогрецькому філософу Філодему. В ньому йдеться про джерела людського задоволення, зокрема музику та їжу, а також від чого воно залежить.

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"Я думаю, він ставить питання: що є джерелом задоволення в поєднанні речей? Домінантний елемент, дефіцитний елемент чи саме поєднання?" – каже Роберт Фаулер, почесний професор грецької мови в Брістольському університеті.

Засновник конкурсу Брент Сілз і його дослідницька група витратили роки на розробку алгоритмів для цифрового розшифрування сувоїв і виявлення чорнила за змінами, які воно спричинило у волокнах папірусу. Саме їх учасники могли використати у змаганні.

 Один із геркуланумських сувоїв. Фото: Vesuvius Challenge

Папірологи, які вивчали відновлений текст, були приголомшені результатами. 

"Це повністю змінює правила гри", – наголосив Роберт Фаулер.

"Це початок революції в папірології Геркулануму і в грецькій філософії загалом. Це єдина бібліотека, яка дійшла до нас з давньоримських часів", – зазначила Федеріка Ніколарді, папірологиня з Неаполітанського університету Федеріко II.

За словами Сілза, він прагне створити портативний комп'ютерний томограф, який зможе сканувати сувої, не вилучаючи їх із колекції. 

Цього року дослідники ставлять на меті прочитати 85% сувою і закласти основи для розшифрування інших. Вони мають повністю автоматизувати процес відстеження поверхні папірусу всередині кожного сувою і поліпшити виявлення чорнила на найбільш пошкоджених частинах.

Нагадаємо, вчені з Об’єднаних Арабських Еміратів "навчили" штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини.

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