Вчені за допомогою ШІ розшифрували давньогрецький сувій, обвуглений під час виверження Везувію

Штучний інтелект допоміг вченим розшифрувати обвуглений сувій віком майже 2000 років. Він був пошкоджений під час виверження Везувію.
Як повідомляє The Guardian, сувій зберігався в бібліотеці вілли в місті Геркуланум. У 79 році нашої ери воно було спустошене через вулкан, який знищив сусідні Помпеї.
У XVIII столітті під час розкопок археологи знайшли понад тисячу сувоїв з особняка, який, як вважалося, належав тестю Юлія Цезаря. Однак чорнило на обвуглених папірусах було нечитабельним. Коли ж дослідники намагалися розкрити сувої, вони розсипалися на шматки.
У 2023 році був започаткований конкурс Vesuvius Challenge, який пропонував призи за розшифрування тексту з комп'ютерної томографії сувою.
|Комп'ютерна томографія сувою. Фото: Vesuvius Challenge
Вдалося це зробити команді з трьох студентів. Юсеф Надер з Німеччини, Люк Фаррітор зі США та Юліан Шиллігер зі Швейцарії змогли прочитати понад 2 тисячі грецьких літер із сувою й виграли головний приз у розмірі 700 тисяч доларів.
У жовтні Фаррітор зміг розпізнати у сувої слово "фіолетовий", завдяки чому виграв приз за "перші літери" у розмірі 40 тисяч доларів.
У листопаді вони з Надером вирішили об’єднати свої зусилля. За кілька днів до дедлайну конкурсу до них приєднався Шиллігер, який розробив алгоритм для автоматичного розгортання КТ-зображень.
"Це була неймовірно корисна подорож. Приплив адреналіну – це те, що змушувало нас йти далі. Це було божевілля. Ми працювали по 20 з чимось годин на день. Я не знав, коли закінчується один день і починається наступний", – розповів Юсеф Надер.
Ймовірно, текст на сувої належить давньогрецькому філософу Філодему. В ньому йдеться про джерела людського задоволення, зокрема музику та їжу, а також від чого воно залежить.
"Я думаю, він ставить питання: що є джерелом задоволення в поєднанні речей? Домінантний елемент, дефіцитний елемент чи саме поєднання?" – каже Роберт Фаулер, почесний професор грецької мови в Брістольському університеті.
Засновник конкурсу Брент Сілз і його дослідницька група витратили роки на розробку алгоритмів для цифрового розшифрування сувоїв і виявлення чорнила за змінами, які воно спричинило у волокнах папірусу. Саме їх учасники могли використати у змаганні.
|Один із геркуланумських сувоїв. Фото: Vesuvius Challenge
Папірологи, які вивчали відновлений текст, були приголомшені результатами.
"Це повністю змінює правила гри", – наголосив Роберт Фаулер.
"Це початок революції в папірології Геркулануму і в грецькій філософії загалом. Це єдина бібліотека, яка дійшла до нас з давньоримських часів", – зазначила Федеріка Ніколарді, папірологиня з Неаполітанського університету Федеріко II.
За словами Сілза, він прагне створити портативний комп'ютерний томограф, який зможе сканувати сувої, не вилучаючи їх із колекції.
Цього року дослідники ставлять на меті прочитати 85% сувою і закласти основи для розшифрування інших. Вони мають повністю автоматизувати процес відстеження поверхні папірусу всередині кожного сувою і поліпшити виявлення чорнила на найбільш пошкоджених частинах.
Нагадаємо, вчені з Об’єднаних Арабських Еміратів "навчили" штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини.
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