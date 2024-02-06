В Українському товаристві глухих розкритикували жестомовну адаптацію пісень нацвідбору на "Євробачення"

В Українському товаристві глухих заявили, що переклад пісень жестовою мовою на нацвідборі на "Євробачення" здійснювався "на аматорському рівні".

У виступі переважала власна інтерпретація матеріалу, розповіла організація у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про те, що це був переклад, який здійснювався з метою забезпечення безбар'єрності для аудиторії людей із порушеннями слуху, то зазначимо: так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не "зайшло" людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою.

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Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: "Я нічого не зрозумів", – кажуть в Українському товаристві глухих.

Спільнота також закликала до якіснішого підходу для забезпечення інклюзивності.

"Найсумніше в цій історії те, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують. Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою", – заявили в Українському товаристві глухих.

Нагадаємо, цьогоріч фінал нацвідбору на "Євробачення" вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а адаптацією пісень займалася Катерина Заботкіна.

Багато користувачів висловили захоплення їхньою роботою, водночас люди з порушенням слуху зазначали, що не розуміли сенс пісень під час перекладу.

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"Поки ви хвалите перекладачку жестової мови на Євробаченні, я, як жестомовна особа, її зовсім не розумію. Її емоції, ритм, звуки інструментів – гарно передає, але не слова та зміст. Не розумію, як її могли взяти на такий масштабний переклад. Чи справді думаєте, що вона професійна? Я б цього не сказала… Я помічаю, що під час перекладу в неї жести ще залишились тверді і бракує сенсу. Тобто я можу сказати, що вона ще мало практикувала.

Я нічого не маю проти перекладача жестової мови, але я за те, щоб вона робила це не тільки для всіх, а й для людей з порушеннями слуху", – написала користувачка з ніком "та сама нечуюча" у Twitter.

У відповідь на критику Катерина раніше відповідала, що адаптація пісень жестовою мовою не передбачає дослівний переклад. Також її виконання пісень жестовою мовою підтримав професійний перекладач Руслан Вихівський.

"Якщо людина хоче дізнатися текст слово в слово, вона його відкриє, і для цього їй ще одна людина, яка буде те саме казати жестовою мовою, не потрібна.

На моє переконання, передати атмосферу, ритм і настрій пісні – це так само важливо, як і передати жести. Тобто адаптувати так, щоб було зрозуміло, про що ця пісня", – розповідала Катерина в інтерв’ю "УП. Життя", яке ще не було опубліковане.

Водночас дівчина додала, що позитивно ставиться до критики та підказок, що їй слід покращити.