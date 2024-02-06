У тернопільському виші призупинили курс викладача, який поширював сексистські наративи

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка призупинили курс, викладач якого втрапив у скандал через сексистські висловлювання.
На своїх лекціях він заявляв, що дівчата нібито самі провокують зґвалтування, згоду на секс обидві статі розуміють по-різному, а насилля в очах чоловіка – це "продовження залицяння".
Йдеться про курс "Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя", який читав професор Володимир Кравець. Нині викладання цієї дисципліни призупинили, повідомляє пресслужба Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
У виші зібрали комісію, яка має дати експертну оцінку навчальних матеріалів курсу. Також університет оцінюватиме знання студентів, які прослухали курс Кравця.
|Фото: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Нагадаємо, Володимир Кравець – професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти й радник ректора університету. Після однієї з його лекцій студентка Тернопільського національного педагогічного університету Юлія у своєму TikTok опублікувала світлини з презентації, в якій були прояви сексизму.
У своїх матеріалах викладач ділив логіку на "жіночу та чоловічу", де "жіноча" – це "не вивчений предмет, вона непередбачувана", а "чоловіча" – "правильна".
"Чоловіча логіка правильніша, жіноча – цікавіша. Чоловіча логіка побудована на фактах, жіноча – як захочу, так і буде", – йдеться у презентації Володимира Кравця.
Такі висловлювання викликали хвилю обурення студентів.
"Найбільше обурили старі стереотипи про існування чоловічої та жіночої логіки, та ще більше – про зґвалтування, що в цьому винна жертва. І що чоловіки – тварини, а справа жінок – народжувати дітей", – зазначила студентка Тернопільського університету Влада Кабушкіна в коментарі телеканалу TV-4.
Згодом Володимир Кравець у коментарі hromadske заявив, що ці уривки були вирвані з контексту й насправді він "ніколи не ображав жінок".
"Я вам спеціально спрямував прочитані лекції. І де ж там сексизм?", – каже викладач.
Анна Штопенко, "УП. Життя"
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