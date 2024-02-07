Прикордонник 11 годин пролежав у засідці і з першого пострілу ліквідував російського офіцера. ВІДЕО

Прикордонник "Красівий" 11 годин пролежав у засідці, щоб ліквідувати російського офіцера.

Історію снайпера розповіли у Державній прикордонній службі України.

Боєць мобілізувався майже з перших днів після початку повномасштабного вторгнення росіян.

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Псевдо "Красівий" у захисника з'явилося першого дня у Держприкордонслужбі, і з ним він уже понад 20 місяців.

ФОТО: ДПСУ

Свою майстерність та бойовий досвід прикордонник здобував на бойових позиціях під Мар’їнкою, Пісками, Лиманом.

За цей час вже досконало вивчив поведінку ворога на різних локаціях. Але вже з першого пострілу зумів посіяти паніку та страх у окупантів.

"Панічні настрої ворога відчувалися у радіоперехопленні, де в перемішку з нецензурщиною звучало: "всєм в укритіє, работаєт снайпєр", – зазначають у ДПСУ.

Працював прикордонник по ворожих кулеметниках, зв’язківцях, а найдовше довелося вистежувати російського офіцера.

У окупантів тоді була ротація і "Красівому" треба було визначити, хто з них командир.

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"Після 11 годин спостерігання мені вдалося з першого пострілу влучити у ціль", – каже боєць.

В арсеналі прикордонника дві гвинтівки: перша – вітчизняна UAR-10, яка більше призначена для знищення живої сили противника. Інша – американського виробництва Desert Tech HTI, більше призначена для роботи по броньованій і легкоброньованій ворожій техніці. Остання з легкістю може пробити БТР, БМП, а звичайні пікапи – наскрізь, як наголошує снайпер.

"А сенс з неї стріляти по рашистам!? Вона ж йому руку відірве чи ногу!" – емоційно говорить боєць про вогневу міць гвинтівки.

Також снайпер розповів, що йому часто доводиться працювати в екстремальних умовах. Щоправда, до примх природи "Красівий" за час війни суттєво адаптувався. Спека, дощ, сніг, мороз йому не завада, він може годинами лежати на землі, ведучи спостереження та вичікуючи на ціль.

Заради одного-єдиного "вирішального" пострілу він може перебувати на вогневій позиції у нерухомому стані досить тривалий час.

"За весь час перебування на передовій мій організм вже адаптувався та загартувався, навіть при досить низьких температурах я не мерзну", – каже прикордонник.

Свою роботу снайпер вважає важливою, запевняє: буде цілити в окупантів, доки ті перебуватимуть на українській землі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що снайпери ССО знищили російських розвідників на Куп'янському напрямку.





