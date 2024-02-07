5 годин в задимленій квартирі: у Києві врятували двох дітей з постраждалого від удару РФ будинку

14-річний школяр з Києва разом зі своєю молодшою сестрою та тіткою понад 5 годин провели в охопленій димом та полум'ям квартирі на 13 поверсі.

Їхній будинок постраждав від ранкового масованого обстрілу, повідомили в UNICEF Ukraine.

Коли пролунав вибув, Данило разом із 10-річною двоюрідною сестрою та тіткою ще спали. Його батьки у цей час були на роботі.

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"Було полум'я та дим, сестра злякалась дуже. Ми одразу почали гасити полум'я водою, я надихався диму", – згадує хлопець.

14-річний Данило, якого врятували із задимленої квартири. Фото: UNICEF Ukraine/Facebook Постраждалий від удару РФ будинок. Фото: UNICEF Ukraine/Facebook

Рятівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій змогли дістатися до їхньої квартири пообіді, коли полум'я вже локалізували.

Протягом усієї рятувальної операції у дворі біля постраждалого будинку на Данила з надією чекали його батьки та друзі. Мама весь цей час підтримувала із сином зв’язок.

"Я була в метро, коли пролунали вибухи, їхала на роботу, а діти були із сестрою. Вони не поранені, але дуже налякані. Квартира розбита, там багато диму", – розповіла жінка.

"Українська правда. Життя" звернулася до ДСНС за детальним коментарем щодо ситуації й очікує на відповідь.

Нагадаємо, 7 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні із застосуванням 64 ракет різного типу та дронів-камікадзе.

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За останніми даними, у Києві загинуло четверо мешканців однієї з багатоповерхівок, ще 38 містян постраждали.