"Хотіли подивитися, як там усередині": на Одещині врятували підлітків, які заблукали у катакомбах

На Одещині знайшли трьох дівчат і хлопця, які заблукали у катакомбах в селі Нерубайському.

Учора дівчата віком 11, 14 і 15 років та 12-річний хлопець пішли досліджувати катакомби, але так і не повернулись додому та провели під землею всю ніч, повідомили правоохоронці.

До поліції звернулася мама однієї з дівчат. Жінка розповіла, що близько 14 години її донька з друзями пішла до нерубайських катакомб, але не повернулася.

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Зв’язку з дітьми не було.

Раніше підлітки не ходили до катакомб, але хотіли подивитися, як там всередині.

Друзі заздалегідь підготували ліхтарі та спустилися. Близько 30 хвилин ходили тунелями, а коли захотіли повернутися – зрозуміли, що заблукали.

"Хвилин 30 ми просто йшли. Потім я запропонувала розвертатись і йти назад. Ми почали йти назад і дорогу вже не знайшли. Потім ми почали йти по закутках – заходимо в один, виходимо з того ж боку, але з іншого місця", – каже одна з дівчат.

Підлітки почали шукати вихід за покажчиками на стінах, але це не допомогло. Втомившись, вони лягли спати, а вранці знову пішли шукати вихід.

"Ми там були без води, без їжі, без інтернету. У нас були тільки ліхтарики на телефонах", – пригадують підлітки.

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Дітей розшукали о 9 ранку на відстані 2 тисяч метрів від входу.

Підлітки почули голоси і подумали, що знайшли вихід, але це були їхні рятівники. Протягом ночі вони обстежили 60 кілометрів тунелів катакомб.

Дітей підняли на поверхню, одразу напоїли та обігріли. Вони цілі та неушкоджені, кажуть у пресслужбі поліції Одещини.

На місці працювали поліціянти, зокрема кінологи з собаками, рятувальники, психологи ДСНС, громадське формування "Нерубайський патруль" та спелеологи.

"Поліцейські провели з дітьми роз’яснювальну роботу, пояснили, що такі походи без спеціалістів можуть закінчитися трагічно", – додає начальник територіального підрозділу поліції Юрій Рибак.

На батьків склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП ("ухилення батьків від передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей").

Санкція статті передбачає попередження або штраф від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів.

Нагадаємо, у липні минулого року в Нерубайських катакомбах заблукали двоє хлопців 13-ти та 15-ти років.

Нерубайські катакомби утворилися внаслідок добування будівельного каменю – черепашнику, а під час Другої світової там нібито переховувались радянські партизани.

Загалом катакомби на Одещині сягають понад 2,5 тисячі кілометрів у довжину. Нерубайські катакомби містять тисячі входів та виходів, де можна легко заблукати без досвідченого гіда.