В Італії поліція вбила "небезпечного для людей" ведмедя: зоозахисники погрожують протестами

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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7 лютого 2024

В Італії зоозахисники засудили вбивство ведмедя лісовою поліцією в регіоні Трентіно.

Бурий ведмідь M90 був визнаний "небезпечним" після того, як тричі переслідував людей. Востаннє – пару туристів, які йшли гірською стежкою, пише The Guardian.

За повідомленням місцевої влади, ведмедя, якого можна було ідентифікувати за нашийником з радіопередавачем і вушними мітками, також бачили 12 разів "у житлових районах або в безпосередній близькості від осель".

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Чиновники запевнили, що італійський інститут охорони навколишнього середовища ISPRA підтвердив необхідність "якнайшвидшої ліквідації M90". 

Фото: rcreitmeyer/Depositphotos

Ведмедя вистежили в лісовому масиві і вбили. Це сталося на тлі постійних юридичних баталій між президентом Трентіно Мауріціо Фугатті та зоозахисниками щодо того, як поводитися з ведмедями, які вважаються небезпечними.

Дебати загострилися у квітні минулого року, коли 26-річного Андреа Папі загриз до смерті ведмідь на прізвисько JJ4, коли той біг гірською стежкою. JJ4 також напав на двох туристів у 2020 році.

Зоозахисники та екологічні активісти заявили, що вийдуть на акцію протесту, бо, мовляв, швидкість, з якою видали наказ і привели його в дію, не дала їм часу на те, щоб просити про відтермінування.

Лючія Коппола, член провінційної ради від партії "Зелених", сказала: "Це був жорстокий акт. Тварина ніколи не завдавала ніякої шкоди, вона не повинна була вважатися небезпечною".

Група із захисту прав тварин заявила, що політика провінції є "недалекоглядною і ворожою до тварин".

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"Ми до останнього сподівалися на зміну рішення. Але президент Фугатті виявився глухим до прохання громадськості. M90 був молодим ведмедем, якого кілька разів помічали поблизу населених пунктів", – заявили вони. 

Тварин завезли в Трентіно зі Словенії на початку 2000-х років в рамках проєкту, спрямованого на відновлення популяції бурих ведмедів, що скорочувалася в регіоні. У провінції налічується близько 100 ведмедів.

Комітет, створений в пам'ять про Андреа Папі, висловив занепокоєння через частіші випадки появи ведмедів, особливо взимку, коли тварини зазвичай перебувають у сплячці. Вважається, що вони наважуються наближатися до населених пунктів у пошуках їжі навіть взимку через теплу погоду.

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