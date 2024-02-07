Жива, Каталєя та Відар: як українці називали дітей у другому півріччі 2023 року

У Міністерстві юстиції поділилися найпопулярнішими та найрідкіснішими іменами, якими в Україні називали малюків у другому півріччі 2023 року.
Добірку вони опублікували у своєму Facebook.
Найбільш поширеними іменами для дівчаток виявилися:
- Анна
- Вікторія
- Єва
- Злата
- Катерина
- Мирослава
- Марія
- Мілана
- Софія
- Соломія
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|У Мін’юсті назвали популярні та рідкісні імена, якими українці називали дітей у 2023 році. Фото: GekaSkr/Depositphotos
Серед імен для хлопчиків лідирували:
- Андрій
- Артем
- Богдан
- Давид
- Данило
- Дмитро
- Максим
- Матвій
- Марк
- Микола
- Олександр
Водночас найрідкіснішими серед імен для дівчат були:
- Джульєта
- Юстінія
- Жива
- Лієль
- Каталєя
- Мілада
- Шеру
- Марселіна
- Роксана
- Стефанія
- Гната
В добірку незвичайних імен для хлопчиків увійшли:
- Відар
- Ілай
- Ксав’єр
- Авель
- Рожден
- Іона
- Тео
- Лев
- Зорян
- Ян
Нагадаємо, у першому півріччі лідерами серед жіночих імен були Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія й Соломія.
Хлопчиків найчастіше називали Андрієм, Богданом, Володимиром, Василем, Данилом, Іваном, Матвієм, Миколою, Олександром та Ярославом.
Також раніше ми писали, що протягом 2023 року в Україні народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабного вторгнення – понад 187 тисяч. Лідером за кількістю новонароджених став Київ.
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