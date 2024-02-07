Жива, Каталєя та Відар: як українці називали дітей у другому півріччі 2023 року

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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7 лютого 2024

У Міністерстві юстиції поділилися найпопулярнішими та найрідкіснішими іменами, якими в Україні називали малюків у другому півріччі 2023 року.

Добірку вони опублікували у своєму Facebook.

Найбільш поширеними іменами для дівчаток виявилися:

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  • Анна
  • Вікторія
  • Єва
  • Злата
  • Катерина
  • Мирослава
  • Марія
  • Мілана
  • Софія
  • Соломія

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У Мін’юсті назвали популярні та рідкісні імена, якими українці називали дітей у 2023 році. Фото: GekaSkr/Depositphotos

Серед імен для хлопчиків лідирували: 

  • Андрій
  • Артем
  • Богдан
  • Давид
  • Данило
  • Дмитро
  • Максим
  • Матвій
  • Марк 
  • Микола
  • Олександр

Водночас найрідкіснішими серед імен для дівчат були:

  • Джульєта
  • Юстінія
  • Жива
  • Лієль
  • Каталєя
  • Мілада
  • Шеру
  • Марселіна
  • Роксана
  • Стефанія
  • Гната

В добірку незвичайних імен для хлопчиків увійшли:

  • Відар
  • Ілай
  • Ксав’єр
  • Авель
  • Рожден
  • Іона
  • Тео
  • Лев
  • Зорян
  • Ян

Нагадаємо, у першому півріччі лідерами серед жіночих імен були Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія й Соломія. 

Хлопчиків найчастіше називали Андрієм, Богданом, Володимиром, Василем, Данилом, Іваном, Матвієм, Миколою, Олександром та Ярославом.

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Також раніше ми писали, що протягом 2023 року в Україні народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабного вторгнення – понад 187 тисяч. Лідером за кількістю новонароджених став Київ. 

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