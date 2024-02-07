Жива, Каталєя та Відар: як українці називали дітей у другому півріччі 2023 року

У Міністерстві юстиції поділилися найпопулярнішими та найрідкіснішими іменами, якими в Україні називали малюків у другому півріччі 2023 року.

Добірку вони опублікували у своєму Facebook.

Найбільш поширеними іменами для дівчаток виявилися:

Реклама:

Анна

Вікторія

Єва

Злата

Катерина

Мирослава

Марія

Мілана

Софія

Соломія

У Мін’юсті назвали популярні та рідкісні імена, якими українці називали дітей у 2023 році. Фото: GekaSkr/Depositphotos

Серед імен для хлопчиків лідирували:

Андрій

Артем

Богдан

Давид

Данило

Дмитро

Максим

Матвій

Марк

Микола

Олександр

Водночас найрідкіснішими серед імен для дівчат були:

Джульєта

Юстінія

Жива

Лієль

Каталєя

Мілада

Шеру

Марселіна

Роксана

Стефанія

Гната

В добірку незвичайних імен для хлопчиків увійшли:

Відар

Ілай

Ксав’єр

Авель

Рожден

Іона

Тео

Лев

Зорян

Ян

Нагадаємо, у першому півріччі лідерами серед жіночих імен були Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія й Соломія.

Хлопчиків найчастіше називали Андрієм, Богданом, Володимиром, Василем, Данилом, Іваном, Матвієм, Миколою, Олександром та Ярославом.

Реклама:

Також раніше ми писали, що протягом 2023 року в Україні народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабного вторгнення – понад 187 тисяч. Лідером за кількістю новонароджених став Київ.