Не Джавеліна: у Мін’юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2023 році

У Міністерстві юстиції поділилися добіркою імен, якими в Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі 2023 року.

Найпопулярніші з них опублікували у соцмережах відомства.

Зокрема, напоширенішими іменами при державній реєстрації народження стали такі:

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Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія;

Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

Фото: Halfpoint Images/GettyImages

У Мін’юсті нагадують, що ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, як це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.

Якщо ж мати дитини НЕ перебуває у шлюбі й при цьому відсутнє добровільне визнання батьківства – ім'я для малечі визначає сама мама.

Дитині можна дати не більше 2 імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

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Нагадаємо, у 2022 році в "топ" потрапили імена Софія, Марія, Марк та Артем.

Водночас українці давали дітям рідковживані та "переможні" імена, як-от Кий, Стефанія, Джавеліна, Мрія.

А за перше півріччя минулого року траплялися Байрактар, Северус, Аріель, Хозяйка та інші імена.