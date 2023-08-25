Не Джавеліна: у Мін’юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2023 році

У Міністерстві юстиції поділилися добіркою імен, якими в Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі 2023 року.
Найпопулярніші з них опублікували у соцмережах відомства.
Зокрема, напоширенішими іменами при державній реєстрації народження стали такі:
- Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія;
- Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.
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У Мін’юсті нагадують, що ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, як це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.
Якщо ж мати дитини НЕ перебуває у шлюбі й при цьому відсутнє добровільне визнання батьківства – ім'я для малечі визначає сама мама.
Дитині можна дати не більше 2 імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.
Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
Нагадаємо, у 2022 році в "топ" потрапили імена Софія, Марія, Марк та Артем.
Водночас українці давали дітям рідковживані та "переможні" імена, як-от Кий, Стефанія, Джавеліна, Мрія.
А за перше півріччя минулого року траплялися Байрактар, Северус, Аріель, Хозяйка та інші імена.
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