У Тихий океан потрапило близько 5,5 тонн радіоактивної води з АЕС у Фукусімі

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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8 лютого 2024

В Японії з атомної електростанції у Фукусімі, яка розташована на узбережжі Тихого океану, потрапило приблизно 5,5 тонн води, забрудненої радіоактивними речовинами.

Як пише Xinhua, робітники виявили витік з вихідного отвору пристрою, який використовується для очищення води, забрудненої радіоактивними речовинами. 

За даними місцевих ЗМІ, до навколишнього середовища потрапило приблизно 5,5 тонн забрудненої води. 

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У ній може міститися 22 мільярди бекерелів радіоактивних речовин, як-от цезій і стронцій. 

Фото ілюстративне: elena_larina/Depositphotos

Нагадаємо, 11 березня 2011 року землетрус і цунамі призвели до найбільшої аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1". 

Аварія стала наймасштабнішою в атомній енергетиці після трагедії на Чорнобильській АЕС в 1986 році. 

Понад 18 тисяч осіб загинули, а майже пів мільйона втратили своє житло та були вимушені переїхати.

За підрахунками науковців, у навколишнє середовище тоді потрапило 18 тисяч терабекерелів радіоактивного цезію-137.

Також ми писали, що Японія схвалила план, яким передбачається спустити понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції "Фукусіма" в море.

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Днями Японія почала скидати очищену радіоактивну воду зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма в Тихий океан, це спонукало Китай оголосити повну заборону на всю водну продукцію з Японії.

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