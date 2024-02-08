У Тихий океан потрапило близько 5,5 тонн радіоактивної води з АЕС у Фукусімі

В Японії з атомної електростанції у Фукусімі, яка розташована на узбережжі Тихого океану, потрапило приблизно 5,5 тонн води, забрудненої радіоактивними речовинами.

Як пише Xinhua, робітники виявили витік з вихідного отвору пристрою, який використовується для очищення води, забрудненої радіоактивними речовинами.

За даними місцевих ЗМІ, до навколишнього середовища потрапило приблизно 5,5 тонн забрудненої води.

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У ній може міститися 22 мільярди бекерелів радіоактивних речовин, як-от цезій і стронцій.

Фото ілюстративне: elena_larina/Depositphotos

Нагадаємо, 11 березня 2011 року землетрус і цунамі призвели до найбільшої аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1".

Аварія стала наймасштабнішою в атомній енергетиці після трагедії на Чорнобильській АЕС в 1986 році.

Понад 18 тисяч осіб загинули, а майже пів мільйона втратили своє житло та були вимушені переїхати.

За підрахунками науковців, у навколишнє середовище тоді потрапило 18 тисяч терабекерелів радіоактивного цезію-137.

Також ми писали, що Японія схвалила план, яким передбачається спустити понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції "Фукусіма" в море.

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Днями Японія почала скидати очищену радіоактивну воду зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма в Тихий океан, це спонукало Китай оголосити повну заборону на всю водну продукцію з Японії.