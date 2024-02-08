Замінять чоловіків: у Києві створили курси електромонтерок для жінок

У Києві стартували курси електромонтерок для жінок, які через війну опинились у складних умовах. Тут вони можуть опанувати нову професію.
Курси спрямовані на жінок з інвалідністю, переселенок, матерів-одиначок і тих, які втратили своїх чоловіків на війні або чоловіки яких мобілізовані до війська, повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Як розповіла у коментарі для "УП. Життя" координаторка кар’єрного хабу "ВОНА" Лариса Полівко, ринок праці зараз потребує спеціалістів у сфері електромонтажу, багато робочих місць пустують.
"Через те, що чимало чоловіків пішли воювати, у цій сфері з’явилися вакантні місця. Ми вирішили навчати жінок цій професії, щоб вони знайшли роботу і могли себе забезпечувати", – каже Лариса.
|Фото: КМДА
Аби потрапити на курс потрібно звернутись до організації та заповнити анкету. Далі потенційні учасниці проходять відбір.
"Жінки, які виявили бажання пройти курс, спілкуються з нашими кар’єрними радницями. Це роблять для того, щоб виявити їхні потреби, здібності та цілі. Ми не беремо на курс усіх. Із 70 заявок ми відібрали лише 18. Головний критерій – мотивація", – зазначила координаторка.
За її словами, курс складається з теоретичної та практичної частин. Теорію можна опанувати онлайн. Практику жінки проходитимуть безпосередньо з використанням відповідного обладнання у приміщенні Навчально-практичного Центру відновлюваної енергетики.
|Фото: КМДА
За місяць вони мають можливість здобути необхідні базові знання електромонтажу, вивчити принципи роботи електрообладнання та його будову, дізнатися особливості електропостачання та навчитися працювати із сонячними батареями. У цьому їм допомагатимуть кваліфіковані викладачі.
Лариса Полівко каже, що для жінок планують створювати ще інші подібні освітні продукти.
"Загалом це перший пілотний курс електромонтерок. Якщо ринок праці потребуватиме ще таких спеціалісток, то будуть наступні потоки.
До цього у нас були курси сушисток, грумерок, перукарок. Однак це все більш жіночі професії. Зараз ми розширюємо перелік, і у нас в роботі запит на створення курсу для жінок, які хочуть працювати далекобійницями. У цій професії треба мати водійське посвідчення", – розповіла координаторка кар’єрного хабу "ВОНА".
|Фото: КМДА
Після завершення курсу всі учасниці отримають сертифікат, а координатори хабу допоможуть їм із працевлаштуванням.
Курси впроваджують у рамках роботи кар'єрного та бізнес-хабу "ВОНА" у Київській області, який реалізує Фонд Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine, за фінансової підтримки Бюро USAID Ukraine - USAID Україна з питань гуманітарної допомоги за імплементації ГО "Інноваційні соціальні рішення".
Нагадаємо, українки й українці можуть пройти 120 безкоштовних онлайн-курсів від українських освітніх платформ.
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