Замінять чоловіків: у Києві створили курси електромонтерок для жінок

У Києві стартували курси електромонтерок для жінок, які через війну опинились у складних умовах. Тут вони можуть опанувати нову професію.

Курси спрямовані на жінок з інвалідністю, переселенок, матерів-одиначок і тих, які втратили своїх чоловіків на війні або чоловіки яких мобілізовані до війська, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як розповіла у коментарі для "УП. Життя" координаторка кар’єрного хабу "ВОНА" Лариса Полівко, ринок праці зараз потребує спеціалістів у сфері електромонтажу, багато робочих місць пустують.

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"Через те, що чимало чоловіків пішли воювати, у цій сфері з’явилися вакантні місця. Ми вирішили навчати жінок цій професії, щоб вони знайшли роботу і могли себе забезпечувати", – каже Лариса.

Фото: КМДА

Аби потрапити на курс потрібно звернутись до організації та заповнити анкету. Далі потенційні учасниці проходять відбір.

"Жінки, які виявили бажання пройти курс, спілкуються з нашими кар’єрними радницями. Це роблять для того, щоб виявити їхні потреби, здібності та цілі. Ми не беремо на курс усіх. Із 70 заявок ми відібрали лише 18. Головний критерій – мотивація", – зазначила координаторка.

За її словами, курс складається з теоретичної та практичної частин. Теорію можна опанувати онлайн. Практику жінки проходитимуть безпосередньо з використанням відповідного обладнання у приміщенні Навчально-практичного Центру відновлюваної енергетики.

Фото: КМДА

За місяць вони мають можливість здобути необхідні базові знання електромонтажу, вивчити принципи роботи електрообладнання та його будову, дізнатися особливості електропостачання та навчитися працювати із сонячними батареями. У цьому їм допомагатимуть кваліфіковані викладачі.

Лариса Полівко каже, що для жінок планують створювати ще інші подібні освітні продукти.

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"Загалом це перший пілотний курс електромонтерок. Якщо ринок праці потребуватиме ще таких спеціалісток, то будуть наступні потоки.

До цього у нас були курси сушисток, грумерок, перукарок. Однак це все більш жіночі професії. Зараз ми розширюємо перелік, і у нас в роботі запит на створення курсу для жінок, які хочуть працювати далекобійницями. У цій професії треба мати водійське посвідчення", – розповіла координаторка кар’єрного хабу "ВОНА".

Фото: КМДА

Після завершення курсу всі учасниці отримають сертифікат, а координатори хабу допоможуть їм із працевлаштуванням.

Курси впроваджують у рамках роботи кар'єрного та бізнес-хабу "ВОНА" у Київській області, який реалізує Фонд Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine, за фінансової підтримки Бюро USAID Ukraine - USAID Україна з питань гуманітарної допомоги за імплементації ГО "Інноваційні соціальні рішення".

Нагадаємо, українки й українці можуть пройти 120 безкоштовних онлайн-курсів від українських освітніх платформ.