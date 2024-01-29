В Україні створять мовні курси для військових – Кремінь

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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29 січня 2024

Для військових планують відкрити мовні курси, адже у Збройних силах важливо використовувати українську мову.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час розмови з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ. 

За його словами, порушення мовного законодавства наразі фіксують як у столиці, так і в багатьох регіонах України.

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Деякі військові вже підготували скарги про порушення мовного закону. Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

"Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах Півдня і Сходу. 

Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою", – зауважив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, у 2023 році офіс Уповноваженого отримав рекордну кількість звернень щодо порушення мовного закону – майже 3,7 тисячі. Найбільше – у Києві, на Харківщині та Одещині. 

Також мовний омбудсмен закликав ДБР проводити затримання українською. Це сталося після розповсюдження відео із затриманням Романа Гринкевича, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для української армії. У ролику працівники ДБР розмовляли російською мовою.

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