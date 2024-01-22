"Був стрункішим": вчені змінили уявлення про форму тіла вимерлого мегалодона

Дослідники припускають, що уявлення про форму тіла мегалодона – одного із видів доісторичної акули – могли бути помилковими.

Раніше вважали, що вона своїми пропорціями схожа на білу акулу. Але результати дослідження, опублікованого в журналі Palaeontologia Electronica, свідчать, що доісторичний мегалодон міг мати витягнуте тіло і бути довшим, пише The Guardian.

Вчені кажуть, що минулі реконструкції вимерлої тварини можуть бути неточними, оскільки вони спиралися на припущення, що форма тіла нагадувала велику білої акули, однак більшого розміру.

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Натомість провівши нові заміри та аналіз неповного набору викопних хребців мегалодону, дослідники зробили висновок, що він виглядав дещо інакше, зокрема "був довшим та стрункішим".

Фото: JJ Giraldo/AP

"Наше дослідження доводить, що сучасна велика біла акула не є хорошим аналогом для оцінки принаймні певних аспектів її особливостей, включаючи розмір. Насправді нам потрібно виявити принаймні один повний скелет мегалодону, щоб упевнитися, яким був його розмір та форма тіла", – розповів професор Кеншу Шимада, палеобіолог з Університету Де Пола в Чикаго та старший автор дослідження.

Команда науковців зазначає, що в попередньому дослідженні зафіксували довжину неповного хребта, який становив 11,1 метрів. Натомість довжина тієї ж скам’янілості, оцінена згідно з пропорціями великої білої акули, становила 9,2 метра.

Також дослідники кажуть, що існують певні розбіжності між співвідношенням довжини щелепи до хребців для двох видів. Тому вони дійшли до висновку, що моделювати форму тіла мегалодону на основі пропорцій білої акули було помилкою. Також аналіз показує, що доісторична тварина була більш витягнутою.

"Витягнуте тіло вказує на те, що мегалодон, можливо, не був таким потужним плавцем, як сучасна велика біла акула. Він міг бути повільно плаваючою акулою з періодичним "вибуховим" плаванням для захоплення здобичі", – стверджує Шимада.

З’ясувати особливості мегалодону важливо, щоб розуміти роль великих м’ясоїдних тварин у контексті еволюції морських екосистем і того, як їхнє вимирання вплинуло на розвиток сучасного океану, наголошують вчені.

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Професор Джон Хатчінсон з Королівського ветеринарного коледжу у критиці статті сказав, що нове дослідження ґрунтується на порівнянні з анатомією великої білої акули, але не пропонує альтернативних оцінок розмірів мегалодону. Однак це не спростовує той факт, що мегалодон був величезною страшною акулою. Його вважають одним із найбільших океанських хижаків за всю історію науки.

Нагадаємо, раніше у Японії знайшли рештки "блакитного дракона". Істота була розміром з автобус і не була ссавцем, незважаючи на свою теплокровність.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"