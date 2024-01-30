У США дрон, ймовірно, зафіксував народження дитинчати білої акули

У дикій природі, можливо, вперше помітили новонароджену білу акулу. Вченим досі достеменно невідомо, де і як вони народжуються ці хижаки.

Режисери фільмів про дику природу Карлос Гауна та Філіп Стернес з Каліфорнійського університету в Ріверсайді проводили зйомку за допомогою дрона, коли побачили білу акулу, завдовжки півтора метра, пише New Scientist.

Тварина привернула їхню увагу не розміром, а своїм забарвленням: вона була повністю білою, хоча зазвичай ці акули сірі зверху і білі знизу.

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Раніше режисери бачили, як велика та, ймовірно, вагітна біла акула надовго занурювалась під глибину. Після цього вони зауважили, що хижачка щось "скинула" зі своєї шкіри. Припускають, що це було новонароджене дитинча.

Карлос Гауна сподівається, що це спостереження допоможе більше дізнатися про життєвий цикл цих тварин. Бо раніше вважали, що вони народжують на глибині, але тепер ця гіпотеза під сумнівом.

"Оскільки більшість наукового співтовариства вважали малоймовірною зйомку новонародженого так близько від берега, я не сподівався щось знайти. Фрагмент головоломки, який містить цей кадр, дійсно може змінити напрямок того, куди ми повинні дивитися", – зазначив Гауна.

Викладач факультету природничих наук у Лондонському університеті Чарльз Андервуд стверджує, що раніше в природі виявили всього три або чотири білі акули віком до одного року.

"Ми знаємо про них дуже мало. Як тільки щось потрапляє в глибини, ми нічого не знаємо. Вони невловимі відносно нашої здатності дивитися крізь море", – розповів Чарльз Андервуд.

Одного спостереження недостатньо, щоб розгадати таємницю народження білої акули. Але якщо у майбутньому з’ясують, що прибережні води важливі для збереження життєвого циклу великих білих акул, то уряд має вжити певних заходів, щоб захистити ці території.

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Раніше ми розповідали, що в Австралії виявили новий вид акул.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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