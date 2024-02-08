На Одещині троє дітей обікрали магазин іграшок: їх затримали при спробі поцупити цигарки

На Одещині в селі Великодолинське троє дітей віком 11, 12 та 16 років обікрали магазин дитячих товарів на місцевому ринку. У крамницю діти навідувалися дві ночі поспіль.
Як повідомляють у поліції Одеської області, для першої операції з обкрадання діти взяли з собою плоскогубці, за допомогою яких на воротах ринку зламали ланцюг із навісним замком.
Далі за допомогою того ж інструменту вони проникли до магазину дитячих товарів й викрали звідти дві іграшки та 3,6 тисячі гривень готівки.
Наступного дня з тієї ж крамниці правопорушники викрали дитячих товарів на загальну суму понад 5,5 тисячі гривень.
|Фото: Національна поліція
Але і цього дітям виявилося недостатньо: згодом вони проникли до торговельного павільйону з тютюновими виробами.
"Діти почали складати цигарки до пакета, але охоронці помітили їх і викликали поліцію", – розповідають правоохоронці. Все викрадене майно та гроші повернули власникам.
16-річному хлопцю правоохоронці висунули обвинувачення у:
- крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення в умовах воєнного стану, зокрема повторно (ч. 4 ст. 185 ККУ);
- незакінченому замаху на аналогічний злочин (ч. 3 ст. 15 ККУ).
Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Оскільки двоє малолітніх дітей не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, правоохоронці склали відносно їхніх батьків адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення (за ч. 4 ст. 184 КУ).
Батькам дітей загрожує штраф у розмірі від 1,7 тисячі до 5,1 тисячі гривень.
У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська повідомила, що всі троє причетних до правопорушення – друзі.
Раніше ми повідомляли, що у Києві засудили чоловіка за напад на 12-річну дівчинку, яка з друзями збирала гроші на ЗСУ.
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