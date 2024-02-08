На Одещині троє дітей обікрали магазин іграшок: їх затримали при спробі поцупити цигарки

На Одещині в селі Великодолинське троє дітей віком 11, 12 та 16 років обікрали магазин дитячих товарів на місцевому ринку. У крамницю діти навідувалися дві ночі поспіль.

Як повідомляють у поліції Одеської області, для першої операції з обкрадання діти взяли з собою плоскогубці, за допомогою яких на воротах ринку зламали ланцюг із навісним замком.

Далі за допомогою того ж інструменту вони проникли до магазину дитячих товарів й викрали звідти дві іграшки та 3,6 тисячі гривень готівки.

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Наступного дня з тієї ж крамниці правопорушники викрали дитячих товарів на загальну суму понад 5,5 тисячі гривень.

Фото: Національна поліція

Але і цього дітям виявилося недостатньо: згодом вони проникли до торговельного павільйону з тютюновими виробами.

"Діти почали складати цигарки до пакета, але охоронці помітили їх і викликали поліцію", – розповідають правоохоронці. Все викрадене майно та гроші повернули власникам.

16-річному хлопцю правоохоронці висунули обвинувачення у:

крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення в умовах воєнного стану, зокрема повторно (ч. 4 ст. 185 ККУ);

незакінченому замаху на аналогічний злочин (ч. 3 ст. 15 ККУ).

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Оскільки двоє малолітніх дітей не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, правоохоронці склали відносно їхніх батьків адміністративні матеріали про адміністративні правопорушення (за ч. 4 ст. 184 КУ).

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Батькам дітей загрожує штраф у розмірі від 1,7 тисячі до 5,1 тисячі гривень.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська повідомила, що всі троє причетних до правопорушення – друзі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві засудили чоловіка за напад на 12-річну дівчинку, яка з друзями збирала гроші на ЗСУ.