На Рівненщині суд покарав школярку, яка жорстоко вбила кота

У Рівненській області 13-річна школярка вбила та розчленувала тіло кота.
Суд зобов'язав батьків посилити контроль над донькою, зазначається в ухвалі Рівненського районного суду.
Семикласниця вчинила злочин у жовтні 2022 року.
Як зазначають в суді, дівчина "невстановленим способом призвела кота до загибелі".
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"Після смерті тварини із застосуванням жорстоких методів за допомогою металевих ножиць і ножа вона розрізала тіло кота й відрізала йому вуха", – йдеться в ухвалі.
Проти обвинуваченої відкрили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 ККУ).
Однак через те, що дівчинці немає 14 років, з яких настає кримінальна відповідальність, суд обмежився заходами виправного характеру.
У залі суду школярка визнала свою провину.
Батьків дівчинки зобов’язали посилити контроль, нагляд та виховний вплив над донькою, а також протягом року "систематично контролювати" поведінку дитини.
У коментарі УП. Життя речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька розповіла, що про злочинні дії дитини поліції повідомила представниця зоозахисної організації.
Раніше ми повідомляли, що у Рівному чоловік розстріляв кота на очах у власниці.
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