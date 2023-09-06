На Рівненщині суд покарав школярку, яка жорстоко вбила кота

У Рівненській області 13-річна школярка вбила та розчленувала тіло кота.

Суд зобов'язав батьків посилити контроль над донькою, зазначається в ухвалі Рівненського районного суду.

Семикласниця вчинила злочин у жовтні 2022 року.

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Як зазначають в суді, дівчина "невстановленим способом призвела кота до загибелі".

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"Після смерті тварини із застосуванням жорстоких методів за допомогою металевих ножиць і ножа вона розрізала тіло кота й відрізала йому вуха", – йдеться в ухвалі.

Проти обвинуваченої відкрили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 ККУ).

Однак через те, що дівчинці немає 14 років, з яких настає кримінальна відповідальність, суд обмежився заходами виправного характеру.

У залі суду школярка визнала свою провину.

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Батьків дівчинки зобов’язали посилити контроль, нагляд та виховний вплив над донькою, а також протягом року "систематично контролювати" поведінку дитини.

У коментарі УП. Життя речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька розповіла, що про злочинні дії дитини поліції повідомила представниця зоозахисної організації.

Раніше ми повідомляли, що у Рівному чоловік розстріляв кота на очах у власниці.