Супутник Сатурна має прихований під кригою океан з рідкою водою – вчені

Супутник Сатурна – Мімас – має океан із рідкої води, прихований під його крижаною, "порізаною" кратерами зовнішньою оболонкою.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, астрономи заявили, що дані про обертальний рух і орбіту Мімаса, які отримав космічний корабель Cassini, підтверджують наявність океану рідкої води під шаром льоду товщиною 20-30 кілометрів.

Вчені стверджують, що цей океан, ймовірно, утворився менше 25 мільйонів років тому, пише Reuters.

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Дослідники заявляють, що це відкриття робить Мімас місцем для дослідження умов, які могли призвести до формування життя, адже перші живі організми Землі виникли в первісних морях нашої планети мільярди років тому.

Мімас. Фото: NASA

"Це було найменш імовірне місце в Сонячній системі для пошуку рідкої води. Супутник має вигляд старого і неактивного, на ньому є величезна кількість кратерів. Досі ніщо не видавало існування океану тут", – сказав астроном з Паризької обсерваторії Валері Лейні, провідний автор дослідження.

Він також додав, що Мімас є найменшим із п’яти супутників Сонячної системи, існування підземних океанів на яких є доведеним.

Це також означає, що всередині Мімасу є потужне джерело тепла, яке "перетворило" лід на океан. Рідка вода в Мімасі становить більше половини загального об’єму супутника. Те, що вода контактує зі скелястим ядром Мімаса, може "прокласти шлях для життя", додають вчені.

Навіть якщо Мімас має основні умови для життя – тепло, воду й органічні сполуки – ще не означає, що воно там є, адже його океан доволі молодий.

"Однак ніхто не знає, скільки часу потрібно, щоб життя зародилося у відповідному середовищі. Мімас може запропонувати унікальну можливість дослідити перший етап розвитку життя", – каже учений-планетолог і співавтор дослідження Габріель Тобі.

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Мімас є сьомим за розміром супутником Сатурна. Його діаметр – приблизно 400 кілометрів. Найбільшою особливістю Мімаса є кратер Гершель, який тягнеться на третину шляху через його поверхню.

Нагадаємо, космічний апарат "Юнона" зробив зображення супутника Іо планети Юпітер. Деякі вчені вважають, що під поверхнею Іо знаходиться океан магми. Інші думають, що вулканами "керує" надгаряче ядро з твердого металу.