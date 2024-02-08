"Це лицемірство": Папа Римський відреагував на критику благословення одностатевих пар

Віра Шурмакевич журналістка УП.Життя
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8 лютого 2024

Папа Франциск відповів критикам свого рішення про благословення одностатевих пар. Він звинуватив їх у лицемірстві.

"Ніхто не критикує, коли я благословляю підприємця, який, можливо, експлуатує людей. А це – найтяжчий гріх. 

Натомість, вони скандалять, коли я благословляю гомосексуалістів. Це лицемірство! Ми всі повинні поважати один одного", – зазначив Папа Франциск в інтерв'ю для італійського журналу Credere.

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У Ватикані наголошують на тому, що благословення для одностатевих пар походять не від "союзу", а від людей, які його просять.

Фото: Vatican Pool/Getty Images 

"Я не благословляю "одностатевий шлюб", я благословляю двох людей, які кохають одне одного, і прошу їх молитися за мене.  Не можна нікому відмовляти в благословенні", – сказав Папа.

Нагадаємо, 18 грудня 2023 року Папа Римський Франциск затвердив декларацію Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари без вінчання.

У січні Папа Римський вперше відреагував на опір щодо цього. Він вважав, що люди, обурені цим рішенням, не розуміли його мети та зробили неправильні висновки.

Натомість в українській греко-католицькій церкві таких пар не благословлятимуть. Про це сказав глава УГКЦ блаженніший митрополит Святослав, заявивши, що ухвалена декларація стосується латинської, а не східних католицьких церков. За його словами, юридично вона не має сили для українців.

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