У США в літаку вийшов з ладу інкубатор з яйцями фламінго: пташенят рятували несподіваним способом

У США під час транспортування літаком яєць фламінго перестав працювати інкубатор. Пташенят урятували бортпровідниця та пасажири – вони діяли оперативно.

Інцидент трапився під час переміщення шести яєць між зоопарками Атланти та Вудленд Парк у Сіетлі (штат Вашингтон), пише СNN

Доглядач зоопарку мав перевезти шість яєць у портативному інкубаторі. Та під час польоту прилад з невідомих причин перестав працювати. Чоловік звернувся до бортпровідниці з проханням "допомогти підігріти яйця фламінго".

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Жінка не гаяла часу: вона знайшла гумові рукавички та почала наповнювати їх гарячою водою. З них зробили "тепле гніздо", в яке й поклали яйця.

Бортпровідниця та її онучка зустрілися із фламінго Санні. Фото: Вудленд Парк

Не залишалися осторонь і пасажири літака: вони почали пропонувати свої пальта та шарфи, аби додатково зігрівати яйця птахів.

Коли вода у рукавичках холонула, бортпровідниця замінювала їх на нові.

За словами менеджерки зоопарку Вудленд Парк Джоанни Класс, яйця фламінго не протрималися б у непрацюючому портативному інкубаторі протягом п’яти годин польоту.

Співробітники зоопарку кажуть, що дії бортпровідниці і допомога інших пасажирів врятували яйця фламінго, з яких вже наступного місяця вилупилися здорові птахи.

Через кілька місяців після події бортпровідниці зателефонували з зоопарку і запросили зустрітися з фламінго, яких вона врятувала. Одному з них вона мала змогу дати ім’я. Самця назвали "Санні" – на честь нещодавно народженої внучки жінки.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що пташенят вухатої сови, яких врятували бійці морської піхоти, випустили на волю.