У США в літаку вийшов з ладу інкубатор з яйцями фламінго: пташенят рятували несподіваним способом

У США під час транспортування літаком яєць фламінго перестав працювати інкубатор. Пташенят урятували бортпровідниця та пасажири – вони діяли оперативно.
Інцидент трапився під час переміщення шести яєць між зоопарками Атланти та Вудленд Парк у Сіетлі (штат Вашингтон), пише СNN
Доглядач зоопарку мав перевезти шість яєць у портативному інкубаторі. Та під час польоту прилад з невідомих причин перестав працювати. Чоловік звернувся до бортпровідниці з проханням "допомогти підігріти яйця фламінго".
Жінка не гаяла часу: вона знайшла гумові рукавички та почала наповнювати їх гарячою водою. З них зробили "тепле гніздо", в яке й поклали яйця.
|Бортпровідниця та її онучка зустрілися із фламінго Санні. Фото: Вудленд Парк
Не залишалися осторонь і пасажири літака: вони почали пропонувати свої пальта та шарфи, аби додатково зігрівати яйця птахів.
Коли вода у рукавичках холонула, бортпровідниця замінювала їх на нові.
За словами менеджерки зоопарку Вудленд Парк Джоанни Класс, яйця фламінго не протрималися б у непрацюючому портативному інкубаторі протягом п’яти годин польоту.
Співробітники зоопарку кажуть, що дії бортпровідниці і допомога інших пасажирів врятували яйця фламінго, з яких вже наступного місяця вилупилися здорові птахи.
Через кілька місяців після події бортпровідниці зателефонували з зоопарку і запросили зустрітися з фламінго, яких вона врятувала. Одному з них вона мала змогу дати ім’я. Самця назвали "Санні" – на честь нещодавно народженої внучки жінки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що пташенят вухатої сови, яких врятували бійці морської піхоти, випустили на волю.
Читайте також: Сім’я врятованих фреток переїхала у новий вольєр Київського зоопарку. ФОТО